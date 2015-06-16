Apple наймет на работу редакторов для своего новостного приложения

Об этом свидетельствует объявление на сайте компании, сообщает Lenta.ru со ссылкой на портал 9to5mac.

Сотрудник, требующийся в офис в Санта-Кларе (Калифорния), будет отвечать за отбор глобальных и местных новостей, а также их рубрикацию. Помимо этого сотрудник Apple News будет взаимодействовать с ведущими новостными редакциями и заниматься мониторингом соцсетей.

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В Apple хотят видеть человека с образованием бакалавра журналистики, коммуникаций или близкой к ним дисциплины, обладающего глубокими знаниями по разным областям и понимающего особенности работы с цифровым контентом. Кроме того, претендент должен иметь не менее пяти лет опыта работы в новостях.

Редактору предстоит отслеживать оригинальные интересные истории, которые не могут быть распознаны автоматизированной системой, подчеркнули в компании. Таким образом Apple не хочет полагаться исключительно на алгоритмы, привлекая человеческие ресурсы.

Эксперты назвали идею найма сотрудников для новостного агрегатора Apple News спорной. Основатель Techmeme Гейб Ривера высказал мнение, что решение компании не лишено смысла, «однако сталкивая бизнес и редакцию, может возникнуть конфликт интересов». «Являясь самой дорогой компанией по рыночной капитализации, Apple не может и не должна быть достоверным источником информации, а также представлять сбалансированный охват важных тем. Однако большинство читателей это не волнует», — считает он.

После жалоб на алгоритмы App Store и участившихся злоупотреблений недобросовестными разработчиками, компания привлекла человеческие ресурсы к редактированию рейтингов приложений в онлайн-магазине. В то время как алгоритмы формировали списки по количеству скачиваний, команда редакторов оценивает сервисы по их качеству. У ближайшего конкурента Apple News Flipboard также есть отдел редакторов, которые курируют разделы.

Как сообщал УНИАН, сервис Apple News был анонсирован на конференции компании для разработчиков 8 июня. Он представляет собой приложение с мультимедийным новостным контентом, который подбирается под вкусы пользователя.