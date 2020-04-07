11 походов в магазин за день: в Италии пенсионерку оштрафовали за нарушение карантина

Теперь злостной нарушительнице карантина придется заплатить 280 евро штрафа.

В итальянском городе Градо полиция оштрафовала женщину пожилого возраста за нарушение карантина – в течение дня она 11 раз сходила в магазин.

Об этом сообщает La Stampa.

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Так, пожилая женщина пренебрегла введенными из-за коронавируса правилами и запретами и достигла настоящего рекорда в их нарушении.

Она продолжала ходить в магазин, хотя полиция неоднократно делала женщине замечания. Однако, когда правоохранители заметили 11-й поход за день, то решили вмешаться и оштрафовали женщину.

Теперь нарушительнице придется заплатить штраф в размере 280 евро, если она не сделает этого в течение 30 дней, то штраф возрастет до 400 евро.

Относительно же того, что именно женщине так необходимо было купить во время 11 походов, то, отмечает издание, похоже на то, что среди первых покупок были два бутерброда, купленные в супермаркете.

Как сообщал УНИАН, в поселке на Днепропетровщине возле одного из супермаркетов мужчина выгуливал курицу на поводке. Вероятно, таким образом он решил обойти карантинные запреты.