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"Зажгла" так, что все "потухли": пассажирка киевского метро не удержалась при виде баяна (видео)

13:44, 29 ноября 2019
Курьёзы
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Женщина танцевала без верхней одежды / скриншот

Соответствующее видео появилось на странице Киев Оперативный в Facebook.

В то время как женщина без верхней одежды танцевала перед дверями, в другой части вагона мужчина играл на баяне.

При этом в комментариях пользователи отмечают, что эту девушку уже не раз видели танцующей в метро.

скриншот из видео

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Теги: #Киев#метропогода в Киеве