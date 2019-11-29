"Зажгла" так, что все "потухли": пассажирка киевского метро не удержалась при виде баяна (видео)

В комментариях пользователи отмечают, что эту девушку уже не раз видели танцующей в метро.

В киевском метрополитене отличилась одна из пассажирок, которая станцевала в вагоне «зажигательный» танец. Соответствующее видео появилось на странице Киев Оперативный в Facebook. В то время как женщина без верхней одежды танцевала перед дверями, в другой части вагона мужчина играл на баяне. При этом в комментариях пользователи отмечают, что эту девушку уже не раз видели танцующей в метро.

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