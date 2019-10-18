В сети высмеяли бюст экс-главаря "ДНР" Захарченко (фото)

На снимке показаны три бюста Захарченко в разных цветах.

Пользователи сети бурно отреагировали на снимки бюста ликвидированного в оккупированном Донецке экс-главаря "ДНР" Александра Захарченко.

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Фото бюста опубликовал в своем Twitter украинский журналист и блогер Денис Казанский.

На фото показаны три бюста Захарченко в разных цветах. Пользователи с сарказмом отреагировали на кадры и даже сравнили экс-главаря "ДНР" с первобытным человеком: "Это эволюция от австралопитека к питекантропу", "Могу поспорить, в ОРДЛО уже и не знают, кто это", "Золотой гумплен", "Надгробия?", "Серия неандертальцы-каннибалы".

Ранее пользователи сети едко высмеяли фото одного из главарей "ДНР" Эдуарда Басурина возле памятника ликвидированному главарю террористов Александру Захарченко.