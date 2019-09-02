В сети высмеяли фото главаря "ДНР" у памятника Захарченко

На кладбище "Донецкое море" на месте захоронения террориста Захарченко появился его памятник в полный рост.

Пользователи сети едко высмеяли фото одного из главарей "ДНР" Эдуарда Басурина возле памятника ликвидированному главарю террористов Александру Захарченко.

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Соответствующий снимок разместили на странице "Роисся 24" в Facebook. "Еще одна уникальная фотография с вчерашней церемонии в молодой джамахирии", - говорится в подписи.

"Скоро будешь стоять рядом, Эдик. В виде памятника", "И, конечно же, попы освятили идола", "Прямо проект нового памятника", - пишут в комментариях.

Ранее памятник главарю "ДНР" Александру Захарченко вызвал волну негатива даже у сторонников "республики".