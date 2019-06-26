Четырехлапый покоритель волн: в Израиле пес-серфингист стал сенсацией местных пляжей (видео)
11:33, 26 июня 2019Курьёзы
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У пса-серфингиста есть свой Instagram и куча сторонников, преимущественно среди девушек.
Собаку Поли едва выманивают из воды / скриншот
В Израиле пес-серфингист стал настоящей сенсацией тамошних пляжей. Собака Поли с легкостью покоряет волны.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
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У пса-серфингиста уже имеет свой Instagram и куча поклонников, в основном среди девушек. Владельцы собаки рассказывают: едва заманивают своего любимца домой.
Сейчас время пребывания Поли на воде пытаются ограничить до 2 часов, хотя удается это сделать крайне редко.
Собственники Поли мечтают отправить своего домашнего любимца в настоящую школу серфинга, но для четырехлапых.
Израильский пес-серфингист стал настоящей сенсацией тамошних пляжей
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