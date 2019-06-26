Четырехлапый покоритель волн: в Израиле пес-серфингист стал сенсацией местных пляжей (видео)

У пса-серфингиста есть свой Instagram и куча сторонников, преимущественно среди девушек.

В Израиле пес-серфингист стал настоящей сенсацией тамошних пляжей. Собака Поли с легкостью покоряет волны.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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У пса-серфингиста уже имеет свой Instagram и куча поклонников, в основном среди девушек. Владельцы собаки рассказывают: едва заманивают своего любимца домой.

Сейчас время пребывания Поли на воде пытаются ограничить до 2 часов, хотя удается это сделать крайне редко.

Собственники Поли мечтают отправить своего домашнего любимца в настоящую школу серфинга, но для четырехлапых.