Медведь вломился в дом к американской семье и уснул в шкафу (фото)

Отмечается, что до этого хищник пробовал забраться минимум в два соседних дома.

В американском штате Монтана медведь вломился в жилой дом, закрылся в одной из комнат и заснул на верхней полке в шкафу.

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Об этом сообщает ВВС. По словам владельцев дома, животное каким-то образом пробралось в помещение и смогло закрыться на замок в одной из комнат. Затем медведь начал рвать все вокруг, пытаясь выбраться, но устал и уснул в шкафу.

Отмечается, что до этого хищник пробовал забраться минимум в два соседних дома.

Прибывшие полицейские постучали в окно комнаты с животным, чтобы его разбудить. В ответ на это медведь только зевнул.

В итоге зверя усыпили транквилизатором и освободили подальше от людей.

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