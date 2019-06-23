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Медведь вломился в дом к американской семье и уснул в шкафу (фото)

01:12, 23 июня 2019
Курьёзы
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Прибывшие полицейские постучали в окно комнаты с животным / Фото из открытых источников

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Об этом сообщает ВВС. По словам владельцев дома, животное каким-то образом пробралось в помещение и смогло закрыться на замок в одной из комнат. Затем медведь начал рвать все вокруг, пытаясь выбраться, но устал и уснул в шкафу.

Отмечается, что до этого хищник пробовал забраться минимум в два соседних дома.

Прибывшие полицейские постучали в окно комнаты с животным, чтобы его разбудить. В ответ на это медведь только зевнул.

В итоге зверя усыпили транквилизатором и освободили подальше от людей.

Ранее сообщалось, что участников забега в американском штате Колорадо шокировал крупный барибал, пробежавший по беговой дорожке вместе с любителями спорта.

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Теги: #медведь