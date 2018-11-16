Белка-акробат и удивленный лемур: финалисты конкурса самых смешных фотографий дикой природы

Снимки из этой галереи стали финалистами в категории зрительских симпатий.

Объявлены финалисты фотоконкурса самых смешных фотографий дикой природы (Comedy Wildlife Photography Awards).

Как сообщает Русская служба ВВС, конкурс проводится в четвертый раз и пользуется у профессионалов и любителей фотографииогромной популярностью. Ежегодно на него присылают тысячи работ. Мы собрали снимки, прошедшие в заключительный этап конкурса.

Надеемся, что глядя на эти фотографии, вы улыбнулись так же широко, как этот тюлень. Снимки из этой галереи стали финалистами в категории зрительских симпатий. Победитель будет объявлен в конце ноября

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