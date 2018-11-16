Белка-акробат и удивленный лемур: финалисты конкурса самых смешных фотографий дикой природы
17:03, 16 ноября 2018Курьёзы
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Снимки из этой галереи стали финалистами в категории зрительских симпатий.
"Стоп, ты не пройдешь!" Белку редко можно увидеть в такой необычной позе / фото MARY MCGOWAN
Объявлены финалисты фотоконкурса самых смешных фотографий дикой природы (Comedy Wildlife Photography Awards).
Как сообщает Русская служба ВВС, конкурс проводится в четвертый раз и пользуется у профессионалов и любителей фотографииогромной популярностью. Ежегодно на него присылают тысячи работ. Мы собрали снимки, прошедшие в заключительный этап конкурса.
"Вы не меня ищете?" Ярко зеленая лягушка почти сливается с листьями, но фотографу удалось ее разглядеть / фото MUNTAZERI ABDI
"Прошу прощения, я вас не слишком утомил?" Похоже, одна из сов совсем не расположена к разговору / фото DANIELLE D'ERMO
"Я долго так могу простоять, вообще не проблема". У этой белки прекрасное чувство баланса и хорошая растяжка, но повторять этот трюк не стоит / фото GEERT WEGGEN
"Месть бегемотика". На конкурс было прислано несколько тысяч фотографий, но только 41 снимок вышел в финал. Этот голодный бегемотик покорил судей / фото MICHAEL LANE
Непонятно, что так сильно удивило лемура, но фотографу очень повезло поймать момент / фото JAKOB STRECKER
Лось явно удивлен жестом своего соплеменника / фото BARNEY KOSZALKA
Улыбчивый тюлень / фото AMY KENNEDY
Надеемся, что глядя на эти фотографии, вы улыбнулись так же широко, как этот тюлень. Снимки из этой галереи стали финалистами в категории зрительских симпатий. Победитель будет объявлен в конце ноября
Все фотографии защищены авторскими правами.
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