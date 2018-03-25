Улыбающийся пес разоблачил наркоторговца и стал звездой интернета

20:34, 25 марта 2018
Курьёзы
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В полиции рассказали, что Макс &quot;всегда был экстравертом&quot; / Фото Divulgação/Polícia Militar

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Этот инцидент не стал бы ничем примечателен, если бы не фото той самой собаки в отчете для прессы. Из-за "улыбки" собаки это фото публикуют сайты и пользователи соцсетей во всем мире, восхищаясь "хорошим мальчиком".

Как пишет Regional Press, в полиции рассказали, что бельгийская овчарка Макс всегда был "экстравертом". На работу в полиции его взяли из приюта.

Как сообщал УНИАН, ранее собака-"двойник" Иванки Трамп покорила сеть.

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Теги: #собака#наркотики