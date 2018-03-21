Собака-"двойник" Иванки Трамп покорила сеть (фото)

14:31, 21 марта 2018
Курьёзы
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Собака-&quot;двойник&quot; Иванки Трамп / фото twitter.com/witchpuppy

Снимок с животным собрал 294 тысячи лайков и более 100 тысяч комментариев, пишет The Mashable.

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Опубликованный в Twitter cнимок уже стал вирусным, а пользователи усмотрели в животном с длинным белым хвостом схожесть с Иванкой Трамп.

Ранее годовалая собака ши-пу Йоджи стала настоящей звездой сети. Пользователи заметили, что у животного - человеческое лицо.

Владелица собаки Шанталь Деджардин рассказала, что она никогда не замечала сходства собаки с человеком.

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Теги: #собака#Иванка Трамп