Собака-"двойник" Иванки Трамп покорила сеть (фото)

Снимок с собакой в короткое время стал вирусным.

В сети было опубликовано фото собаки, которая напоминает дочь президента США Иванку Трамп.

Снимок с животным собрал 294 тысячи лайков и более 100 тысяч комментариев, пишет The Mashable.

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Опубликованный в Twitter cнимок уже стал вирусным, а пользователи усмотрели в животном с длинным белым хвостом схожесть с Иванкой Трамп.

Ранее годовалая собака ши-пу Йоджи стала настоящей звездой сети. Пользователи заметили, что у животного - человеческое лицо.

Владелица собаки Шанталь Деджардин рассказала, что она никогда не замечала сходства собаки с человеком.