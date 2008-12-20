В Симферополе ограблен банк

В Симферополе неизвестные ограбили одно из отделений ”Ощадбанка”.

Как передает корреспондент УНИАН, в пятницу ближе к вечеру в помещение банка ворвались двое неизвестных. Они были вооружены предметом, похожим на пистолет.

Женщины-кассиры не успели вовремя нажать ”тревожную кнопку”.

Грабители забрали из кассы банка 18 тыс. грн. и скрылись.

Правоохранителями в городе введен в действие план перехвата ”Сирена”.

По некоторой информации, в данном отделении банка не было охранников.