В Симферополе ограблен банк
00:01, 20 декабря 2008Крым
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В городе введен в действие план ”Сирена”
В Симферополе неизвестные ограбили одно из отделений ”Ощадбанка”.
Как передает корреспондент УНИАН, в пятницу ближе к вечеру в помещение банка ворвались двое неизвестных. Они были вооружены предметом, похожим на пистолет.
Женщины-кассиры не успели вовремя нажать ”тревожную кнопку”.
Грабители забрали из кассы банка 18 тыс. грн. и скрылись.
Правоохранителями в городе введен в действие план перехвата ”Сирена”.
По некоторой информации, в данном отделении банка не было охранников.
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