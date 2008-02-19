О чем говорят неряшливость и языковые странности пресловутого соглашения Газпрома с Нафтогазом?

Если раньше любимое блюдо власти для народа «лапша на уши» варилась тщательно, по проверенным технологиям и с необходимыми ингредиентами, то сейчас, судя по всему, пиарщики и пропагандисты всех мастей перешли на «лапшу быстрого приготовления» с пакетиком постного масла и специй в приложении. Вот только кушать это варево, и даже нюхать его, просто невозможно.

Горячо обсуждаемый и по ТВ и в прессе якобы проект соглашения между Нафтогазом и Газпромом пестрит такими языковыми и прочими нюансами, по которым можно, во-первых, сделать вывод, что это некачественно и на скорую руку склепанная провокация, а во-вторых, что если она и склепана по указке из Москвы, то явно местными украинскими «спецами». Язык мой – враг мой… Не претендую на истину в последней инстанции и абсолютность приведенных выводов, но…..

Непонятка первая – начинается собственно, сразу с того, как озаглавлен документ: «Соглашение о развитии отношений в газовой сфере». Ну, во-первых, мой неискушенный взгляд и не менее неискушенная память говорят мне, что соглашения, тем более с такими глобальными посылами подписываются на уровне правительств. Но уж никак не на уровне компаний. Документы, которые подписывают руководители конкретных компаний, более конкретны – контракт на поставку газа в таком-то году. И точка. Кстати, в декабре прошлого года, когда Газпром и Нафтогаз подписали документы, озвучивалось именно следующее: компании такие-то подписали контракты. Документ уровня соглашений, кажись, подписывался еще тогда, когда все это заключалось на межправительственном уровне, т.е. несколько лет назад. Или не так?

Напомню, как звучало нечто подобное лет пять назад: «Протокол между Правительством Российской Федерации и Кабинетом Министров Украины об объемах и условиях транзита природного газа по территории Украины в 2004 году к Соглашению между Правительством Российской Федерации и Кабинетом Министров Украины о дополнительных мерах по обеспечению транзита российского природного газа по территории Украины от 4 октября 2001 г.».

Непонятка вторая. Проект якобы соглашения преподносится как газпромовский вариант, который добыли ушлые и журналисты. Все это хорошо, но – уже в первых двух абзацах возникают проколы, говорящие, скорее, в пользу того, что документик клепался «на теренах України” внутренними доброжелателями, радеющими почему-то о пользе российских братьев. Во-первых, уже в первом абзаце господина Миллера обозвали “Представителем Правления”. Ай-яй-яй, неужели в Газпроме не знают, что должность Миллера – Председатель правления “Газпрома”. При этом в следующем абзаце должность председателя правления НАК “Нафтогаз” Олега Дубины написана абсолютно правильно.

Но есть и явные “украинские приветы”. Ни в одном документе, подписывавшемся ранее по газу Украиной и Россией на уровне правительств или на уровне Газпром – Нафтогаз, не было зафиксировано написание украинской компании как “Нафтогаз Украины” – везде в российских источниках писалось “Нефтегаз Украины”. А вот в данном проекте зафиксировано украинское написание – “Нафтогаз Украины”, то есть так, как говорят украинские чиновники и пишут в украинских СМИ проживающие на территории Украины журналисты.

Да и в целом, если пробежать глазами документ, то видно: уж больно он эклектичный какой-то, нестандартный, если не сказать – неряшливый с юридической точки зрения. Если раньше были межправительственные соглашения и плюс к ним ежегодные протоколы, потом пришла очередь просто контрактов, то в данном случае вообще какая-то сборная солянка. Со слишком конкретными обязательствами и практически не прописанной ответственностью сторон (не считая ответственности Нафтогаза, засунутой в раздел «Условия деятельности СП»).

Кроме того, якобы проект практически не содержит ссылок на какие-либо межправительственные документы, есть только формулировка «руководствуясь договоренностям Президента России и Президента Украины, достигнутыми 12 февраля 2008 года…» Другой вопрос, а может ли глава «Нафтогаза» подписывать настолько стратегические документы, имеющие такие серьезные последствия для газовой отрасли страны? Его ли уровня это ответственность? Думаю, что нет. Считаю, что такого плана соглашения – прерогатива не менее чем премьер-министра… Его право подписывать и его обязанность отвечать за последствия. Нафтогаз – это так себе, исполнители.

И еще что удивляет – вот это НЕЧТО на полном серьезе обсуждается в Украине. Нафтогаз сразу заявил, что это фальшивка (можно верить, можно не верить), но Газпром красноречиво молчит и отказывается от комментариев. Почему? Для чего выдерживается интрига?

Не останавливаюсь подробно на тех предложениях, которые содержатся в якобы документе – дабы туфту не тиражировать. Очень хочется надеяться, что тот фактический кошмар, который прописан в якобы проекте – всего лишь плод чьего-то воображения, а не реально обсуждаемые варианты (иначе – страшно за свою страну, если Дубина, или Тимошенко, или Ющенко дадут слабину и такие варианты подпишут).

Я понимаю, что такое «суперглубокое исследование» – это ребячество и комариные укусы на фоне того, что может потерять Украина и ее граждане в газовых хитросплетениях. Но наша ГТС – это наше стратегическое достояние, и его ни в коем случае нельзя сдавать России, а наш внутренний газовый рынок – это масса возможностей для сколачивания прибылей – и нужно, чтобы их сколачивали наши компании.

Можно только представить, КАК хочет Россия подмять под себя украинскую ГТС, ПХГ и наш внутренний газовый рынок в целом.

Остается наивно верить, что в стране еще остались государственные люди, которым не наплевать на интересы своего государства.

Татьяна, г. Киев