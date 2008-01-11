Еврокомиссия включила в сферу своего внимания легкую и спортивную авиацию

Еврокомиссия решила включить в политику в сфере авиатранспорта так называемую “легкую” и спортивную авиацию.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, соответствующее решение было принято сегодня.

Еврокомиссия, в частности, одобрила план действий по решению проблем, существующих в сфере “общей и деловой авиации” (этот срок включает авиааппараты без мотора и малые самолеты, которые используются в разных видах хозяйственной деятельности, – УНИАН).

Планом действий, в частности, предусматривается улучшение сбора данных относительно эксплуатации данного вида авиации, осуществление оценки законодательства с целью обеспечения пропорциональности и интеграции “легкой” авиации к инициативам по оптимизации использования существующих ресурсов.

Общей и деловой авиацией в Европе чаще всего занимаются малые и средние предприятия или неприбыльные ассоциации, чьи ресурсы достаточно ограниченными для того, чтобы адаптироваться к современным техническим и регламентным требованиям. Кроме того, “легкая” авиация также осуществляет выбросы СО2 в атмосферу, а поєтому и для нее должны быть найдены пути уменьшения таких выбросов, - отмечают в Еврокомиссии.

В целом в секторе общей и деловой авиации в Европе насчитывается 50 тыс. самолетов с мотором и 180-200 тыс. ультралегких самолетов или планеров, которые используются, преимущественно, в спортивных целях, или для развлечений. В 2006 году на долю “легкой” авиации приходилось 10% всех полетов, зарегистрированных в ЕС.