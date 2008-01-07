Ющенко с семьей посетил Рождественское богослужение в Манявском Скиту (фото)

Сегодня, в праздник Рождества Христового, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО вместе с женой Екатериной и детьми посетил торжественное Рождественское богослужение в церкви Святых Петра и Павла, что в селе Гута Богородчанского района Ивано-Франковской области.

Также сегодня утром В.ЮЩЕНКО с семьей присутствовал на богослужении в Манявском Ските, сообщает пресс-служба Президента Украины.

Манявский Скит – старинный монастырь XVII ст., расположенный в живописном горном урочище вблизи села Манява. Основателем и первым игуменом (настоятелем) монастыря был Йов (Иван) Княгиницкий (1550-1621 гг.), родом из г. Тисменица — один из плеяды выдающихся представителей Церкви, которые активно занимались богослужебной и культурно-просветительской деятельностью.

В свое время здесь находилась большая библиотека древних печатных текстов. По данным достоверных источников, в Ските похоронен гетман Украины Иван Выговский (в 1664 г.).

Монастырь объявлен историко-архитектурным заповедником.