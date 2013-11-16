Вильнюсский триллер

Пожалуй, мало, кто будет возражать, что Украине достались сложные соседи. Жизнь в треугольнике трех, совсем еще недавно существовавших империй (Российской, Османской и Австро-Венгерской) не только привнесла в нашу историю много трагических и противоречивых событий, но и поспособствовала во многом формированию нынешнего характера украинцев. Разгадка его кода поныне остается непосильной задачей для наших соседей и других глобальных игроков. Скорее всего, что ответ на вопрос о характере и сущности украинцев следует искать в плоскости синергетического сплава рационализма Запада, интуитивности Востока и практицизма Центра, где происходит встреча и основное взаимодействие двух измерений в душе украинцев. Такие особенности нашего народа позволяют понять общие контуры интриги и геополитической игры, финальным аккордом которой станет 29 ноября в Вильнюсе.

Вероятнее всего, расчет украинской власти делается на максимальном вовлечении всех участников (России, ЕС, США и даже Китая) для формирования поля маневрирования. Широта возможностей, предлагаемая каждым из участников, позволит Киеву выбрать максимально эффективный и выгодный вариант исходя из ключевой мотивации украинского президента как основного центра принятия решений. Именно по этой причине Виктор Янукович будет держать интригу до последнего - 29 ноября 2013 года. Преждевременная реакция даст шанс на контригру других сторон.

Представители Евросоюза уже осознали эту особенность Вильнюсской интриги, что подтверждается продлением мандата Кокса-Квасневского именно до последнего дня саммита Восточного партнерства в Вильнюсе. Европейский Союз осознал, что в случае с Украиной для успешного достижения желанного результата, необходимо играть до финальной даты запланированных мероприятий. В данном случае жесткий график не может выступать догмой и основой для окончательного решения со стороны евробюрократии, которая так хотела сделать все в рамках графиков и составленных планов.

Таким образом, Украина пока удерживает инициативу в ситуации вокруг Вильнюса, что пока еще позволяет управлять процессом и играть, как минимум, на равных с ЕС и Россией. Вопрос в том, как долго удастся танцевать на лезвии бритвы и как не переиграть самого себя в такой ситуации, упустив крайне важный исторический шанс для украинского Народа и Державы.

Российский сюжет Вильнюсской игры особо интересен, поскольку именно Кремль во главе с президентом Владимиром Путиным проявляет наивысшую активность из внешних игроков по отношению к Украине. Впрочем, сложно было бы ожидать другой реакции от России.

Сам факт многочисленных и непротокольных встреч президентов Виктора Януковича и Владимира Путина в последнее время позволяет утверждать лишь об активном диалоге и переговорах, не более того. Пока нет никаких подтверждений наличия новых договоренностей. Цена на газ продолжает оставаться такой же, как и ранее, а приостановление закупок российского «голубого топлива» Нефтегазом свидетельствует скорее о консервации «заклятой дружбы и партнерства» сторон, нежели об обратном.

Как бы то ни было, Россия в состоянии серьезно ослабить экономику Украины, но при этом она сама и много потеряет в экономическом плане. Значительное число существующих ныне экономических связей будет утеряно навсегда. Именно поэтому украинская власть надеется, что заниматься собственным членовредительством Кремль во главе с Владимиром Путиным не станет. Скорее наоборот, попробует найти новый формат отношений с Украиной, подбирая нестандартные ключи к влиянию на Киев. Помочь российскому президенту в этом должен новый советник по Украине Владислав Сурков. Скоро станет известно, чем Кремль собирается завоевывать симпатии украинцев. Скорее всего, сразу после саммита в Вильнюсе Москва предложит Киеву новые форматы взаимодействия. При этом наверняка будет попытка создать максимально широкие каналы информационного влияния на украинский Народ напрямую. Пиар кампания «Украинского выбора» - лишь начало этого процесса.

Американский сюжет в Вильнюсском контексте остается весьма размытым, поскольку Вашингтон пока не спешит в открытую играть «первую скрипку» в нынешних событиях. Активную позицию Вашингтона в Украине подтверждают заход в нашу страну крупнейших энергетический корпораций США (Chevron, ExxonMobil) в 2013 году, недавняя встреча заместителя государственного секретаря США Виктории Нуланд с Виктором Януковичем, готовящийся визит самого Госсекретаря Джона Керри в декабре этого года, а также синхронизация по времени с ним визита миссии МВФ в Украину.

В любом случае все активные участники процесса подготовки Вильнюсского саммита продолжают свою игру, которая приближает развязку в Вильнюсском триллере. Искренне надеемся, что она будет успешной для Украины.

Приготовьтесь, впереди будет много интересного…

Роман Рукомеда