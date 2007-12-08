В киевском метрополитене мужчина упал под поезд

Сегодня в киевском метрополитене в результате падения под поезд погиб мужчина.

Как передает “5-й канал”, трагедия произошла на станции "Оболонь".

Движение поездов на Куреневско-Красноармейской линии было на время остановлено, а затем частично возобновлено, и поезда курсировали между станциями "Лыбидская" и "Контрактовая площадь". Через какое-то время поезда опять остановились.

Пассажиров попросили воспользоваться наземным транспортом. В силу того, что все пассажиры метро вышли наверх, на определенное время было парализовано движение автотранспорта на Оболони.