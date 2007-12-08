В киевском метрополитене мужчина упал под поезд
20:30, 08 декабря 2007Разное
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Было парализовано движение на Оболони
Сегодня в киевском метрополитене в результате падения под поезд погиб мужчина.
Как передает “5-й канал”, трагедия произошла на станции "Оболонь".
Движение поездов на Куреневско-Красноармейской линии было на время остановлено, а затем частично возобновлено, и поезда курсировали между станциями "Лыбидская" и "Контрактовая площадь". Через какое-то время поезда опять остановились.
Пассажиров попросили воспользоваться наземным транспортом. В силу того, что все пассажиры метро вышли наверх, на определенное время было парализовано движение автотранспорта на Оболони.
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