Главное за день: обзор топ-новостей

Более подробная информационная картина дня - в нашем обзоре.

За информацию о белгородском стрелке объявлена ​​награда (фото)

УМВД России по Белгородской области назначило большую награду за значимую информацию, которая позволит установить местонахождение и задержать подозреваемого в убийстве шестерых белгородцев, которое произошло 22 апреля около 14 часов в центре Белгорода. Белгородского убийцу, расстрелявшего шестерых людей, ищут частности в трех приграничных областях Украины - Харьковской, Луганской и Сумской.

Царнаев назвал ответственного за теракт в Бостоне (фото)

Джохар Царнаев, обвиняемый в организации теракта на бостонском марафоне, возложил ответственность за подготовку взрывов на убитого брата.

Россия не будет участвовать в разговоре об украинской ГТС в Брюсселе

Представители российского газового монополиста «Газпром» не будут участвовать в «круглом столе» в Брюсселе 3 мая по управлению украинской газотранспортной системой.

Яценюк, Кличко и Тягнибок обратились к главам политических групп Европарламента

Оппозиция требует от Януковича прекращения политрепрессий и освобождения Тимошенко.

На телеканале ТВi разгорелся скандал с возможной сменой собственника

Генеральный Директор ТВi Наталья Катеринчук заявила о рейдерской атаке на телеканал. Об этом говорится в ее эксклюзивном комментарии агентству УНИАН. Журналисты ТВі отказались подписывать редакционное соглашение с новым инвестором

Азаров: Таможенный союз дал согласие на статус наблюдателя для Украины

Подписание документов о предоставлении Украине статуса наблюдателя в ТС планируется в конце мая, заявил Николай Азаров. У Медведева, однако, заявили, что вопрос о статусе Украины в ТС пока не решен.

КНДР требует от США признать ее ядерной державой

КНДР в очередной раз отвергла предложенные Вашингтоном условия для начала переговоров по денуклеаризации Корейского полуострова.

МИД: Принятие Сеймом Польши заявления относительно ОУН-УПА не будет отвечать уровню партнерства

МИД Украины заявляет, что принятие Сеймом Польши заявления относительно ОУН-УПА не будет соответствовать высокому уровню стратегического партнерства.

Россия планирует разместить в Беларуси авиабазу

Россия планирует разместить в 2015 году у Беларуси авиаполк с истребителями.

Генпрокурор подумывает о принудительной доставке Тимошенко в суд

Пшонка не исключает доставку Тимошенко в суд по делу ЕЭСУ в принудительном порядке.

На улице в центре Киева убили человека (обновлено)

В центре Киева на улице Саксаганского примерно около 16.00 убили мужчину.

Конституционный суд отказался заниматься перевыборами

Конституционный Суд Украины отказал в открытии конституционного производства по делу по конституционному представлению 54 народных депутатов Украины относительно перевыборов в пяти «проблемных округах».

Янукович одобрил изменения к госбюджету, принятые большинством на Банковой

Президент Украины Виктор Янукович подписал Закон № 176-VII «О внесении изменений в статью 6 Закона «О Государственном бюджете Украины на 2013 год».