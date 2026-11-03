Путин намерен усилить удары по Украине после выборов в США, - Bloomberg

В Кремле больше не уверены, что Трамп способен принудить Украину к заключению мирного соглашения на российских условиях.

Россия больше не верит в то, что президент США Дональд Трамп сможет заставить Украину принять мирное соглашение на российских условиях, и планирует усилить удары по Украине после выборов в США. Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на осведомленные источники.

По данным издания, если по итогам промежуточных выборов позиции Трампа ослабнут, это может существенно повлиять на ход войны России против Украины.

Кремль будет искать пути для дальнейшего ослабления американских санкций, стремясь убедить Трампа в том, что США и Россия могут вести дела, не дожидаясь окончания войны в Украине. При этом маловероятно, что ослабленный Трамп станет более активно поддерживать Украину и Европу, если Республиканская партия проиграет демократам на выборах в Конгресс.

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"У него может уменьшиться пространство для маневра, чтобы принудить Зеленского к заключению сделки, – а это, в свою очередь, может развязать руки Путину для усиления атак на энергетическую инфраструктуру Украины", - отмечает издание.

Как напоминает издание, возобновление мирных переговоров между представителями России, Украины и США запланировано на 10–11 ноября в Абу-Даби. Однако Путин пока не дал понять, что готов отказаться от своих жестких требований в отношении украинских территорий ради заключения сделки:

"По словам людей, знакомых с ситуацией, в Кремле больше не уверены, что Трамп способен принудить Украину к заключению мирного соглашения на российских условиях. По словам собеседников, эта оценка подкрепляет расчет Путина на затягивание войны: он намерен усиливать атаки на Украину и оказывать давление на ее европейских союзников".

Путин и Трамп могут встретиться в Китае – на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который пройдет в этом месяце под председательством лидера КНР Си Цзиньпина. Это дало бы российскому президенту новую возможность попытаться склонить Трампа на свою сторону.

По словам осведомленных лиц, встреча пройдет без участия Украины и ее европейских союзников, при этом в Москве не питают особых надежд на какой-либо значимый прорыв.

При этом Bloomberg указывает, что после того, как предыдущая встреча Путина и Трампа на Аляске в августе 2025 года не привела к заключению соглашения, Кремль увеличил военные расходы России на 2026 год почти на 60 миллиардов долларов – до около 200 миллиардов долларов.

Согласно проекту бюджета, в 2027 году Россия планирует потратить сопоставимую сумму. Это свидетельствует о том, что страна готовится к многолетней войне и отказалась от попыток ограничить военные расходы.

В то же время мирные переговоры в Абу-Даби могут оказаться под угрозой срыва, если Трамп после выборов реализует свои угрозы возобновить удары США по Ирану.

Эмили Феррис, научный сотрудник лондонского аналитического центра в сфере безопасности и обороны RUSI, отмечает риск того, что Трамп может переключить внимание с Украины на Иран – особенно если Россия продолжит настаивать на своих территориальных требованиях. "Это может поставить под угрозу военную помощь США Украине – на том основании, что эти средства следовало бы использовать против Ирана или для поддержки систем противовоздушной обороны Израиля", – сказала она.

Россия уничтожает энергосистему Украины

В "Укрэнерго" отметили, что только за последние сутки враг более 20 раз целенаправленно атаковал энергообъекты, применил беспрецедентное количество средств поражения, что привело к значительным повреждениям энергетической инфраструктуры.

Повреждения получили энергетические объекты в десяти регионах. В частности, в Винницкой, Днепропетровской, Запорожской, Житомирской, Ровенской, Одесской, Черниговской, Черновицкой, Хмельницкой и Харьковской.

В Киеве временно приостановили движение трамваев и троллейбусов из-за критической ситуации в энергосистеме в результате российских обстрелов.

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