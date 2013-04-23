КНДР требует от США признать ее ядерной державой

Об этом сообщает во вторник со ссылкой на центральную северокорейскую газету "Нодон Синмун"агентство Рейтер.

Ранее представители американской администрации неоднократно заявляли о том, что готовы начать переговоры с Пхеньяном лишь после того, как КНДР откажется от своих ядерных амбиций в военной сфере. В частности, об этом в ходе своего азиатского турне в апреле заявлял госсекретарь США Джон Керри, передает РИА Новости.

"КНДР сядет за стол переговоров с США только если это будет диалог между странами, обладающими ядерным оружием, а не давление одной стороной на другую с целью заставить ее отказаться от ядерного оружия", - цитирует Рейтер редакционную статью северокорейской газеты.

В ответ на статью в газете замгоссекретаря США по вопросам международной безопасности и политики нераспространения Томас Кантриман (Thomas Countryman) во вторник вновь подтвердил агентству Рейтер позицию Вашингтона, которая сводится к тому, что "требование Северной Кореи о признании ее в качестве страны, обладающей ядерным оружием, является нереалистичным и неприемлемым".

В прошлую среду, 17 апреля, генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун вновь заявил о том, что КНДР не получит статус ядерной державы, несмотря на проводимые ею ядерные и ракетные испытания, и призвал Пхеньян отказаться от ядерных амбиций. По словам Пан Ги Муна, Пхеньяну следует сменить курс и обратить внимание на гуманитарную ситуацию в стране.

КНДР объявила себя ядерной державой в 2005 году, в 2006, в 2009 и 2013 годах провела подземные ядерные испытания, которые вызвали протесты со стороны международного сообщества. Совет Безопасности ООН принял резолюции с требованием к КНДР прекратить деятельность в ядерной сфере. Ранее в апреле власти КНДР объявили о планах по возобновлению работ на предприятии по обогащению урана в Йонбене.