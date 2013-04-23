КНДР требует от США признать ее ядерной державой
КНДР в очередной раз отвергла предложенные Вашингтоном условия для начала переговоров по денуклеаризации Корейского полуострова.
Об этом сообщает во вторник со ссылкой на центральную северокорейскую газету "Нодон Синмун"агентство Рейтер.
Ранее представители американской администрации неоднократно заявляли о том, что готовы начать переговоры с Пхеньяном лишь после того, как КНДР откажется от своих ядерных амбиций в военной сфере. В частности, об этом в ходе своего азиатского турне в апреле заявлял госсекретарь США Джон Керри, передает РИА Новости.
"КНДР сядет за стол переговоров с США только если это будет диалог между странами, обладающими ядерным оружием, а не давление одной стороной на другую с целью заставить ее отказаться от ядерного оружия", - цитирует Рейтер редакционную статью северокорейской газеты.
В ответ на статью в газете замгоссекретаря США по вопросам международной безопасности и политики нераспространения Томас Кантриман (Thomas Countryman) во вторник вновь подтвердил агентству Рейтер позицию Вашингтона, которая сводится к тому, что "требование Северной Кореи о признании ее в качестве страны, обладающей ядерным оружием, является нереалистичным и неприемлемым".
В прошлую среду, 17 апреля, генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун вновь заявил о том, что КНДР не получит статус ядерной державы, несмотря на проводимые ею ядерные и ракетные испытания, и призвал Пхеньян отказаться от ядерных амбиций. По словам Пан Ги Муна, Пхеньяну следует сменить курс и обратить внимание на гуманитарную ситуацию в стране.
КНДР объявила себя ядерной державой в 2005 году, в 2006, в 2009 и 2013 годах провела подземные ядерные испытания, которые вызвали протесты со стороны международного сообщества. Совет Безопасности ООН принял резолюции с требованием к КНДР прекратить деятельность в ядерной сфере. Ранее в апреле власти КНДР объявили о планах по возобновлению работ на предприятии по обогащению урана в Йонбене.