Россия атаковала подстанцию, критически важную для работы Хмельницкой АЭС, – Шмыгаль

Российские оккупанты нанесли удар тремя дронами по подстанции, которая имеет критически важное значение для стабильной работы Хмельницкой АЭС. Об этом заявил первый вице-премьер-министр – министр энергетики Украины Денис Шмыгаль в своем Telegram.
"Такие действия создают угрозу не только для Украины, но и для ядерной безопасности всей Европы. Это серьезный шаг в сторону эскалации, о котором мы проинформировали МАГАТЭ", – подчеркнул Шмыгаль.
Он отметил, что провел встречу с послами стран G7 и ЕС и проинформировал их о последствиях массированного обстрела Украины. По словам Шмыгаля, РФ применила 289 дронов, 17 баллистических и 59 крылатых ракет. Ключевыми целями вражеской атаки стали объекты украинской энергетики. Помимо подстанции, питающей ХАЭС, враг также атаковал и другие подстанции систем передачи и распределения электроэнергии.
"Ожидаем надлежащей реакции международных партнеров на дальнейшую эскалацию российских атак на инфраструктуру, обеспечивающую стабильную работу украинских АЭС", – заявил Шмыгаль.
Ситуация в украинской энергосистеме – последние новости
Ранее в "Укрэнерго" сообщили, что Украина в настоящее время переживает одну из самых масштабных атак на энергетику. Там отметили, что только за последние сутки враг более 20 раз целенаправленно наносил удары по украинским энергообъектам.
В Киеве, на фоне критической ситуации в энергосистеме, остановили движение трамваев и троллейбусов. В КГГА заявили, что движение возобновят только после стабилизации ситуации в энергосистеме. Также в КГГА допустили возможные проблемы в работе метро, однако отметили, что пока оно работает в штатном режиме.