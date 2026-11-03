Россия атаковала подстанцию, критически важную для работы Хмельницкой АЭС, – Шмыгаль

Это создает угрозу для ядерной безопасности всей Европы, подчеркнул министр энергетики Украины.

Российские оккупанты нанесли удар тремя дронами по подстанции, которая имеет критически важное значение для стабильной работы Хмельницкой АЭС. Об этом заявил первый вице-премьер-министр – министр энергетики Украины Денис Шмыгаль в своем Telegram.

"Такие действия создают угрозу не только для Украины, но и для ядерной безопасности всей Европы. Это серьезный шаг в сторону эскалации, о котором мы проинформировали МАГАТЭ", – подчеркнул Шмыгаль.

Он отметил, что провел встречу с послами стран G7 и ЕС и проинформировал их о последствиях массированного обстрела Украины. По словам Шмыгаля, РФ применила 289 дронов, 17 баллистических и 59 крылатых ракет. Ключевыми целями вражеской атаки стали объекты украинской энергетики. Помимо подстанции, питающей ХАЭС, враг также атаковал и другие подстанции систем передачи и распределения электроэнергии.

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"Ожидаем надлежащей реакции международных партнеров на дальнейшую эскалацию российских атак на инфраструктуру, обеспечивающую стабильную работу украинских АЭС", – заявил Шмыгаль.

Ситуация в украинской энергосистеме – последние новости

Ранее в "Укрэнерго" сообщили, что Украина в настоящее время переживает одну из самых масштабных атак на энергетику. Там отметили, что только за последние сутки враг более 20 раз целенаправленно наносил удары по украинским энергообъектам.

В Киеве, на фоне критической ситуации в энергосистеме, остановили движение трамваев и троллейбусов. В КГГА заявили, что движение возобновят только после стабилизации ситуации в энергосистеме. Также в КГГА допустили возможные проблемы в работе метро, однако отметили, что пока оно работает в штатном режиме.

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