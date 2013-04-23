На телеканале ТВi разгорелся скандал с возможной сменой собственника

«Это рейдерская атака на телеканал. Никто его не продавал, не изменял, и владелец Константин Кагаловский находится в Киеве. Ситуация будет улажена в ближайшие дни», - цитирует пресс-служба ТВі слова Н.Катеринчук.

Сегодня с почтового ящика пресс-службы телеканала ТВі поступило сообщение, что телеканал возглавил Артем Шевченко, а новым инвестором стал Александр Альтман.

В сообщении сказано: «Новым генеральным директором телеканала ТВі стал Артем Шевченко. Он сменил в руководстве канала Наталию Катеринчук. Новым инвестором канала стал известный американский бизнесмен Александр Альтман».

Главной задачей телеканала, как отмечается в этом сообщении, А.Шевченко считает его превращение «в настоящий прообраз общественного вещания».

«В первую очередь мы попросим вернуться на канал программы Марии Бурмаки и Вахтанга Кипиани. А уже с сентября предложим новое расписание вещания. Надеемся, что украинские власти выполнят рекомендации Совета Европы и Европарламента и разрешат каналу ТВі вести полноценное эфирное вещание», - заявил А.Шевченко.

«Моя главная задача - сохранить телеканал как один из объективных источников информации в Украине. Много лет я был бизнес-партнером причастных к созданию канала господ Кагаловского и Гусинского. Но я родился в Украине, считаю Украину своей Родиной и сделаю все, чтобы наша страна стала полноправным членом Европейского Союза», - сказал А.Альтман, говорится в сообщении пресс-службы телеканала.