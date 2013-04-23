Генпрокурор подумывает о принудительной доставке Тимошенко в суд

Генеральный прокурор Виктор Пшонка не исключает доставку в суд экс-премьер-министра Юлии Тимошенко в принудительном порядке.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.Пшонка заявил в ходе брифинга в Одессе.

«Вы знаете, что по Тимошенко имеется несколько уголовных дел. Все уголовные дела должны завершиться уголовным рассмотрением. И судебным процессуальным итогом, а это может сделать только суд... Вся процедура выдерживается, но Тимошенко, которая находится в больнице, не идет на судебное заседание. Она не идет на работу со следствием. То уголовное дело, по которому есть решение – 7 лет лишения свободы – она отбывает наказание. Отбывает наказание, вы знаете, в больнице. Будем считать, что в таком плане проявляется гуманность по отношению к Тимошенко. Но есть другие уголовные дела. Почему уже год, 16 раз она отказывается от появления в судебном заседании в городе Харькове, где должны рассматривать уголовное дело?!...», - заявил В.Пшонка.

Он добавил, что ни в одном законе не прописано, что из-за того, что Ю.Тимошенко не хочет являться в суд, судебного решения не должно быть.

«Оно будет. Не сегодня, так завтра, не завтра, так послезавтра. Это законы Украины и такие же законы действуют во всем мире. Во всей цивилизованной Европе. Почему Тимошенко считает, что ей одной предоставлено право игнорировать решение судов, не являться на рассмотрение? Она говорит, что необоснованно к ней предъявлено требование. Пожалуйста, высказывайтесь и защищайтесь в суде. А следствие считает, что она мошенническим путем уклонялась от налогов. Если она не хочет гласности в суде, что бы там звучали явные примеры этих ее мошеннических действий в части уклонения от налогов, это понятно», - сказал В.Пшонка.

Генпрокурор утверждает, что расследование дел в отношении Ю.Тимошенко - в стадии завершения, и все они будут направлены в суд. По его словам, «Тимошенко должна предстать перед судом, так как только судом должна быть установлена объективная истина и вынесено решение». Он добавил, что «никакой половинчатой стадии процессуального решения не может быть».

По мнению генпрокурора, все окружение Ю. Тимошенко опирается исключительно на политические высказывания, а не на юридическую основу и «выдвигают требование того, что политически надо решить, чтобы освободить Тимошенко».

Он сказал, что неуважение Ю.Тимошенко к суду – ведет к правовому хаосу.

«Мы что таким путем идем в правовое государство? Мы с вами строим правовое государство, с новыми европейскими законами, которые должны защищать гражданина. Виновен, не виновен, но он должен защищаться в рамках выписанных требований закона... От закона никуда не уйти. Поэтому в части ее болезни есть заключение судебно-медицинской экспертизы о том, что она может сотрудничать и со следствием и с судом. Может предстать перед следствием и судом. Есть заключение квалифицированной авторитетной комиссии Министерства здравоохранения, где четко написано, что курс лечения она прошла и подлежит уже выписке. Поэтому придет время и не исключено, что государственные обвинители поставят вопрос перед судом, а суд потом обязан будет вынести решение «да» или «нет» в части того, чтобы Тимошенко доставили в суд. И она станет участником судебного процесса. С защитой, с уважением защиты», - заявил В.Пшонка.

Справка УНИАН. Ю.Тимошенко в 1995-1997 гг возглавляла корпорацию ЕЭСУ.

В октябре 2011 года СБУ возбудила против Ю.Тимошенко уголовное дело за перевод долгов корпорации ЕЭСУ на бюджет Украины. По информации пресс-центра СБУ, Ю.Тимошенко «обвиняется в организации уклонения от уплаты налогов на общую сумму свыше 4,7 млн грн, хищении и покушении на хищение бюджетных средств путем незаконного возмещения более 25 млн грн налога на добавленную стоимость, служебном подлоге и в уклонении от уплаты 681 тыс. грн подоходного налога. Методом расхищения бюджетных средств было внедрение корпорацией ЕЭСУ финансовой схемы сокрытия валютной выручки с использованием подконтрольных оффшорных компаний».

Это дело было передано в Киевский райсуд Харькова в апреле 2012 года. Суд уже год переносит начало рассмотрения дела из-за отсутствия на заседаниях Ю.Тимошенко.

На последнем заседании 12 апреля Киевский районный суд Харькова перенес слушание уголовного дела в отношении финансовых нарушений в деятельности ЕЭСУ на 23 апреля, учитывая отсутствие в зале судебных заседаний экс-премьера Тимошенко и ее защитника Евгении Тимошенко.

Ю.Тимошенко было предложено ехать в суд или принять участие в заседании в режиме видеоконференции. Однако она написала заявление об отказе.