Названы 10 Android-смартфонов, которыми больше всего довольны их владельцы

Лидером рейтинга за октябрь 2026 года неожиданно стал Nubia NaviX Ultra, а две следующие позиции заняли модели Xiaomi.

Бенчмарк AnTuTu опубликовал рейтинг Android-телефонов с самой высокой оценкой пользователей по итогам октября 2026 года. Первое место заняла модель NaviX Ultra от Nubia, которая получила практически максимальный показатель одобрения – 99,99%.

Одной из главных особенностей Nubia NaviX Ultra стала его концепция как первого в мире смартфона с интегрированным ИИ-агентом на уровне OS. В отличие от привычных функций ИИ у конкурентов, встроенный помощник способен брать на себя выполнение рутинных многоэтапных задач, автономно взаимодействуя с приложениями и системными API без участия пользователя.

Помимо революционной ИИ-архитектуры, флагман выделяется уникальным сочетанием аппаратных характеристик. В его основе лежит чипсет Snapdragon 8 Elite Gen 5, спереди установлена 6,78-дюймовая панель с частотой 144 Гц, а за автономность отвечает батарея емкостью 7100 мАч. Основная камера включает три модуля разрешением 200, 50 и 64 Мп.

Видео дня

На второй строчке расположился Xiaomi 17 Max. По сравнению с сентябрем его пользовательская оценка выросла с 97,56% до 98,13%. Среди главных особенностей модели – рекордный кремний-углеродный аккумулятор 8000 мАч, огромный плоский дисплей "Super Pixel" и камера Leica на 200 Мп.

Третью строчку занял Xiaomi 17 Ultra by Leica. Его пользовательская оценка тоже увеличилась: с 96,82% в сентябре до 97,41% в октябре. Оставшиеся места в рейтинге AnTuTu распределились следующим образом:

OPPO K15 Pro+ – 96,94%.

Nubia Z80 Ultra – 96,33%.

OPPO Find X9 Ultra – 95,90%.

OnePlus Ace 7 Pro – 95,83%.

REDMI K90 Ultimate Edition – 95,06%.

Nubia Z70S Ultra Photographer Edition – 95%.

realme GT8 Pro – 94,34%

В AnTuTu подчеркнули, что результаты рейтинга никак не связаны с производительностью устройств: учитываются исключительно отзывы владельцев смартфонов в приложении AnTuTu Benchmark.

Если вы в поисках нового смартфона, AnTuTu также обновили рейтинги самых выгодных по цене/производительности Андроидов. Все устройства разделили на 5 ценовых категорий, а лидерами самого дешевого сегмента стали устройства Motorola.

Эксперты нашли Android-смартфон дешевле $200, которого большинству пользователей хватит "с головой". Модель обеспечивает долгую работу, от батареи поддержку беспроводной зарядки и редкие для бюджетного класса функции.

Вас также могут заинтересовать новости: