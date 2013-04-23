Азаров: Таможенный союз дал согласие на статус наблюдателя для Украины

Украина договорилась с Таможенным союзом о статусе наблюдателя в этой организации, сообщил украинский премьер Николай Азаров на встрече с представителями СМИ.

"На мой взгляд, уже решение принято, и речь идет о технических формулировках", — сказал Азаров. Он добавил, что состоялись встречи с представителями Казахстана и Белоруссии, и сейчас идет отработка технических моментов, сообщает РИА Новости.

"Сейчас идет отработка, мы создали в правительстве рабочую группу по подготовке документов, которые должны быть подписаны президентами. Мы договорились, и сейчас завершаются технические переговоры по формулировкам. Мы будем наблюдателями в Таможенном союзе, мы будем иметь представительство при Евразийской экономической комиссии, соответственно, руководитель представительства получит возможность участвовать в заседании коллегии Евразийского союза, принимать участие в подготовке документов, но он не обладает правом голоса.

Отвечая на вопрос журналистов о том, планируется ли в конце мая на встрече президентов подписание документов о статусе Украины как наблюдателя, Азаров ответил: "Да".