Россия планирует разместить в Беларуси авиабазу

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Беларуси, об этом сегодня на встрече с Александром Лукашенко в Минске заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«Мы приступаем к рассмотрению плана по созданию здесь российской авиационной базы с самолетами-истребителями. Надеемся, что в 2015 году здесь уже появится авиационный полк», - сказал С.Шойгу.

По его словам, в 2013 году предполагается создать в Беларуси авиационную комендатуру и поставить первое дежурное звено боевых истребителей.

«Мы предполагаем и дальше рассматривать вопросы, необходимые для усиления обороноспособности наших белорусских коллег и братьев», - отметил С.Шойгу.

Кроме этого, как отметил глава российского оборонного ведомства, в 2014 году в рамках договоренностей президентов двух стран Россия поставит в Беларусь четыре дивизиона С-300.

«Беларусь и Россия реализуют совместную программу создания региональной системы противовоздушной обороны, которая должна быть надежной и основательной, защищать воздушное пространство и границы Союзного государства. Кроме того, реализуется большая программа в сфере военно-технического сотрудничества», - подчеркнул С.Шойгу.

Во время встречи также обсуждалась подготовка к белорусско-российским стратегическим учениям вооруженных сил «Запад-2013».

По словам А.Лукашенко, учения не направлены против Запада.

«Если мы готовим наши вооруженные силы, силы безопасности к обороне наших совместных интересов, земли, то мы должны проводить соответствующие мероприятия, в том числе учения», - отметил Президент Беларуси.

Напомним, что в середине января бывший министр обороны Польши Ромуальд Шереметьев заявил, что Беларусь и Россия готовятся к войне с Польшей. По его словам, о намерении напасть на Польшу свидетельствуют очередные военные учения «Запад-2013».

Министр польского внешнеполитического ведомства Радослав Сикорский также считает, что эти учения провоцируют Польшу.

«Мы очень серьезно относимся к этому. Последние совместные учения России и Беларуси «Запад-2009» были именно провокационными в отношении Польши. Я тогда написал письмо секретарю Организации Североатлантического договора, а НАТО приняла очень четкую позицию в этом вопросе. Польские войска также в этом году примут участие в учениях НАТО, которые пройдут в Польше. Армия всегда готовится к худшему, то есть к войне», - сказал Р.Сикорский.