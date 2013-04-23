У Медведева заявляют, что вопрос о статусе Украины в ТС пока не решен

Как передает РИА "Новости" со ссылкой на "Прайм", об этом заявил замглавы Министерства экономического развития Российской Федерации Алексей Лихачев.

"Действительно, украинская сторона подготовила и направила нам проект меморандума о присвоении Украине статуса наблюдателя при ЕЭК. У них есть статус наблюдателя при ЕврАзЭС, таким образом, они предложили нам рассмотреть возможность стать наблюдателем при ЕЭК. Этот документ мы действительно получили, и сейчас идут переговоры и в двустороннем формате, и сегодня на заседании совета ЕЭК обсуждался этот вопрос - о дальнейших усилиях по подготовке этого меморандума. Но от этого вопрос решенным не является", - сказал замминистра.

Отвечая на вопрос, может ли меморандум быть подписан уже в мае на президентском уровне, А.Лихачев заметил, что "все возможно". "Но пока, я считаю, что на этот вопрос однозначно ответить сложно", - добавил он.

Как сообщалось, Украина договорилась с Таможенным союзом о статусе наблюдателя в этой организации, сообщил украинский премьер Николай Азаров на встрече с представителями СМИ. "На мой взгляд, уже решение принято, и речь идет о технических формулировках", — сказал Н.Азаров. Он добавил, что состоялись встречи с представителями Казахстана и Белоруссии, и сейчас идет отработка технических моментов.

Отвечая на вопрос журналистов о том, планируется ли в конце мая на встрече президентов подписание документов о статусе Украины как наблюдателя, Азаров ответил: "Да".