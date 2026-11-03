В Киеве из-за критической ситуации в энергетике остановили движение трамваев и троллейбусов

Часть маршрутов будут дублировать автобусы.

С вечера 3 ноября в Киеве временно приостановили движение трамваев и троллейбусов из-за критической ситуации в энергосистеме в результате российских обстрелов. Об этом сообщили в КГГА.

Для обеспечения транспортного сообщения в отдельных районах "Киевпастранс" организует движение дублирующих автобусов. В КГГА подчеркнули, что эти автобусы не смогут полноценно компенсировать объемы перевозок электротранспорта. Их количество будет определяться в зависимости от наличия водителей и самих автобусов, а также пассажиропотоков и текущей ситуации в Киеве.

По данным КГГА, автобусы вместо троллейбусов будут курсировать по маршрутам:

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№ 3ТР – Железнодорожный массив – Дворец спорта;

№ 4ТР – просп. Свободы – ст. м. "Площадь Украинских Героев";

№ 6ТР – Минский массив – Майдан Независимости;

№ 8ТР – ул. Смелянская – ст. м. "Площадь Украинских Героев";

№ 11ТР – Национальный музей архитектуры и быта Украины – Багринова гора;

№ 14ТР – Ботанический сад – Центральный железнодорожный вокзал;

№ 17ТР – пл. Космонавтов – ст. м. "Площадь Украинских Героев";

№ 23ТР – ул. Мечты – ст. м. "Лукьяновская";

№ 24ТР – ул. Северная – просп. Свободы;

№ 26ТР – просп. Свободы – ст. м. "Нивки";

№ 27ТР – ст. м. "Почайна" – железнодорожная станция "Киев-Волынский";

№ 28ТР – просп. Свободы – ст. м. "Лукьяновская";

№ 29ТР – Дарницкая площадь – железнодорожная платформа "Куреневка";

№ 30ТР – ул. Милославская – ул. Кадетский Гай;

№ 31ТР – ул. Милославская – ст. м. "Лукьяновская";

№ 32ТР – ул. Северная – ул. Сошенко;

№ 33ТР – Минский массив – железнодорожный вокзал "Южный";

№ 35ТР – просп. Свободы – ул. Кадетский Гай;

№ 36ТР – ул. Северная – ул. Чернобыльская;

№ 37ТР – ул. Милославская – ст. м. "Лесная";

№ 38ТР – ст. м. "Выдубичи" – Музей истории Украины во Второй мировой войне;

№ 40ТР – ул. Кадетский Гай – Дворец спорта;

№ 41ТР – ул. Тулузы – ст. м. "Святошин";

№ 42ТР – ул. Ольжича – ст. м. "Лыбедская";

№ 43ТР – Кибцентр – Дарницкая площадь;

№ 44ТР – ул. Северная – просп. Степана Бандеры;

№ 45ТР – ст. м. "Выставочный центр" – ст. м. "Васильковская";

№ 47ТР – ул. Милославская – ст. м. "Минская";

№ 50КР – ул. Милославская – Дарницкая площадь;

№ 50ТР – ул. Милославская – ст. м. "Лыбедская".

В то время как автобусы вместо трамваев будут курсировать по маршрутам:

№ 1Т – Михайловская Борщаговка – ст. "Старовокзальная";

№ 3Т – ст. "Жюль Верн" – ст. "Старовокзальная";

№ 12Т – Пуща-Водица – пл. Тараса Шевченко;

№ 14Т – просп. Видрадный – Контрактовая площадь;

№ 16Т – Контрактовая площадь – ст. м. "Героев Днепра";

№ 19Т – Контрактовая площадь – пл. Тараса Шевченко;

№ 22Т – просп. Воскресенский – ЗЗБК;

№ 27Т – ул. Милославская – ст. м. "Позняки";

№ 28Т – ул. Милославская – ст. м. "Лесная";

№ 29Т – ст. м. "Бориспольская" – ст. м. "Лесная".

Отмечается, что расписание движения дублирующих автобусов будет опубликовано на сайте "Киевпастранс" в ближайшее время. Также в КГГА отметили, что хотя метрополитен пока работает в штатном режиме, его дальнейшая работа будет зависеть от ситуации в энергосистеме города. В случае изменений пассажиры будут информироваться на официальных ресурсах "Киевский метрополитен". Движение трамваев и троллейбусов планируется возобновить после стабилизации ситуации в энергосистеме.

Ситуация в энергосистеме Украины – что известно

Ранее в "Укрэнерго" сообщили о том, что РФ в настоящее время наносит один из самых массированных ударов по украинской энергетике. Отмечается, что только за последние сутки оккупанты нанесли удары по более чем 20 энергообъектам, применив для этого "беспрецедентное" количество средств поражения

В министерстве энергетики отметили, что в ночь на 3 ноября россияне нанесли массированные удары по украинской энергетике в десяти регионах страны. Под ударами оказались объекты в Винницкой, Днепропетровской, Запорожской, Житомирской, Ровенской, Одесской, Черниговской, Черновицкой, Хмельницкой и Харьковской областях.

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