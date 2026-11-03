Российские удары душат экономику Украины: останавливается производство и экспорт зерна

Экономика Украины несет колоссальные убытки.

Усиливающаяся воздушная кампания России постепенно душит экономику Украины, нанося удары по промышленным и энергетическим объектам, а также по логистическим сетям, железным дорогам и экспортным маршрутам. Ежедневные удары баллистическими ракетами и реактивными дронами нарушают производство и приводят к росту расходов.

Издание Associated Press пишет, что правительство Украины сталкивается с усугубляющимся дефицитом наличных денег, поскольку война перекрывает поступления доходов от производства стали, сельского хозяйства и других ключевых источников.

"Украина тратит около 40% своего валового внутреннего продукта на оборону – это намного превышает то, что она может покрыть собственными силами", - отметил директор Стокгольмского института экономики переходного периода Торбьёрн Беккер.

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Зерно застряло из-за проблем с логистикой

На долю сельского хозяйства приходится до 60% поступлений иностранной валюты в Украину, что делает его критически важным для экономики во время войны. Однако российские атаки на судоходство в Черном море привели к резкому сокращению грузопотока через порты Украины как раз в тот момент, когда фермерам нужны деньги для подготовки к следующему посевному сезону.

По данным компании Lloyd’s List Intelligence, занимающейся морской аналитикой и статистикой, торговля Украины в Черном море практически остановилась из-за атак на порты, суда и логистическую инфраструктуру. В августе в черноморские порты зашло всего 21 судно, что примерно на 90% меньше, чем годом ранее. Резкий рост страховых взносов и постоянная угроза российских ударов отпугивают судовладельцев. В результате атак в этом году погибли десятки моряков.

Судоходство из украинских портов с меньшей пропускной способностью на реке Дунай в Черное море резко возросло, даже несмотря на угрозу российских обстрелов. Однако это обходится дорого. Канал Сулина в дельте Дуная слишком мелкий для крупнейших судов, и десятки кораблей часто вынуждены ждать несколько дней, чтобы войти в реку или выйти из нее. Рекордно низкий уровень воды в Дунае из-за засухи также ограничивает возможности этого маршрута.

Фермеры находятся на грани

Для коммерческого директора крупного агрохолдинга HarvEast Елены Шелест главной задачей сейчас является поиск покупателей. Компания хранит пшеницу в огромных мешках, ожидая стабилизации рыночных цен. Однако зерно необходимо продать до конца года, чтобы высвободить денежные средства для посева в следующем году.

Цены на кукурузу резко упали – с 210–230 долларов за тонну в среднем в прошлом году до примерно 130 долларов, что еще больше усугубляет положение фермеров, отметила Шелест.

Раньше около 60% продаж HarvEast проходило через черноморские порты. Дунайские порты Рени и Измаил могут обрабатывать лишь около 15–20% от общего объема национального экспорта, отметил Шелест. Наземные маршруты через Польшу и другие страны Европы предлагают альтернативы, но сопряжены с более высокими транспортными расходами.

Это давление вынуждает фермеров сокращать расходы на семена и удобрения, ставя под угрозу будущие урожаи.

Украина сталкивается с дефицитом ликвидности

Глава бюджетного комитета парламента Роксолана Пидласа заявила, что Украина сталкивается с самым серьёзным дефицитом ликвидности со времени вторжения России в 2022 году. Из-за падения налоговых поступлений казначейство испытывает трудности с покрытием запланированных расходов, несмотря на международные обязательства по финансированию.

В 2026 году Украине грозит дефицит финансирования в размере чуть менее 25 млрд долларов, при этом до конца года парламенту предстоит одобрить десятки законопроектов, связанных с международными обязательствами. В 2027 году этот дефицит, по прогнозам, достигнет примерно 32,6 млрд долларов, плюс около 45 млрд долларов на военную помощь в натуральной форме.

Потеря бюджетной поддержки со стороны США усугубила давление. По данным Счетной палаты США, в период с 2022 по 2024 год при президенте Джо Байдене Вашингтон предоставил 50 млрд долларов, что помогло финансировать зарплаты и пенсии учителей и врачей.

С момента возвращения к власти президента Дональда Трампа не было одобрено предоставление значительной помощи Украине. Часть средств, выделенных при администрации Байдена, Украина все еще не получила. По данным Совета по международным отношениям, администрация Трампа временно приостановила некоторые поставки.

В результате Европа стала крупнейшим источником общей поддержки для Украины, предоставив с начала войны 137 млрд евро в виде финансовой, гуманитарной и военной помощи, по сравнению со 115 млрд евро от США, согласно данным Кильского института мировой экономики.

Приоритет отдается обороне, заработной плате работников государственного сектора, пенсиям и социальной помощи. Правительство отложило проекты в сфере строительства, реконструкции и некоторые работы по подготовке к зиме.

"Если Украина не найдет способ покрыть дефицит в следующем году, это будет означать, что мы не сможем выплачивать зарплаты учителям и врачам и обеспечивать функционирование больниц", – сказал Пидласа.

Дефицит бюджета Украины - последние новости

В начале сентября премьер-министр Сергей Корецкий объявил, что Кабмин ввел жесткий режим экономии бюджетных средств с целью финансирования Сил обороны.

Из-за сложной ситуации с государственными финансами правительство отложило расходы, не являющиеся первоочередными. В то же время, по словам премьер-министра Сергея Корецкого, в первую очередь будут финансироваться оборона, пенсии и социальные выплаты, а также зарплаты учителям, врачам и другим работникам бюджетной сферы.

Позже президент Владимир Зеленский заявил, что Украина сможет покрыть бюджетный дефицит до конца года.

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