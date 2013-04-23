Царнаев назвал ответственного за теракт в Бостоне (фото)
Джохар Царнаев, обвиняемый в организации теракта на бостонском марафоне, возложил ответственность за подготовку взрывов на убитого брата.
Об этом 23 апреля сообщает CNN, ссылаясь на анонимного собеседника среди американских властей, передает Лента.ру.
Обвиняемый заявил, что его брат, Тамерлан Царнаев, был «движущей силой» теракта и с помощью взрывов хотел защитить идеи ислама. Младший Царнаев также пояснил, что они с братом не были связаны с международными террористами и действовали в одиночку. Об отсутствии связи братьев с третьими лицами ранее заявляли американские власти. Впрочем, как отмечает CNN, правоохранительные органы не сбрасывают со счетов версию о том, что у Царнаевых есть сообщники.
Собеседник телеканала подчеркнул, что эти заявления обвиняемый сделал на предварительном допросе и что его слова потом будут проверяться следователями.
С правоохранительными органами Джохар Царнаев общается в бостонской больнице, куда он попал сразу после задержания. У него пулевые ранения головы, шеи, ноги и руки. Причем, из-за простреленной шеи обвиняемый потерял голос, поэтому показания он дает в письменной форме. В полиции пока не уверены, когда именно Царнаев получил эти раны — во время задержания или в перестрелке с полицейскими, в которой погиб его брат.
Накануне судья, прибывший в больницу, предъявил Царнаеву официальные обвинения.