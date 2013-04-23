Царнаев назвал ответственного за теракт в Бостоне (фото)

Об этом 23 апреля сообщает CNN, ссылаясь на анонимного собеседника среди американских властей, передает Лента.ру.

Обвиняемый заявил, что его брат, Тамерлан Царнаев, был «движущей силой» теракта и с помощью взрывов хотел защитить идеи ислама. Младший Царнаев также пояснил, что они с братом не были связаны с международными террористами и действовали в одиночку. Об отсутствии связи братьев с третьими лицами ранее заявляли американские власти. Впрочем, как отмечает CNN, правоохранительные органы не сбрасывают со счетов версию о том, что у Царнаевых есть сообщники.

Собеседник телеканала подчеркнул, что эти заявления обвиняемый сделал на предварительном допросе и что его слова потом будут проверяться следователями.

С правоохранительными органами Джохар Царнаев общается в бостонской больнице, куда он попал сразу после задержания. У него пулевые ранения головы, шеи, ноги и руки. Причем, из-за простреленной шеи обвиняемый потерял голос, поэтому показания он дает в письменной форме. В полиции пока не уверены, когда именно Царнаев получил эти раны — во время задержания или в перестрелке с полицейскими, в которой погиб его брат.

Накануне судья, прибывший в больницу, предъявил Царнаеву официальные обвинения.