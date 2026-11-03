В НГУ объяснили, почему четырёх раненых военных из Борщаговки не отправили в больницу

В настоящее время ведется служебное расследование, подчеркнул Пивненко.

В НГУ допустили, что могли по ошибке не направить в больницу четверых раненых военных, которые находились в частном доме на Петропавловской Борщаговке. Об этом заявил глава Нацгвардии Александр Пивненко во время брифинга, сообщает РБК.

"Что касается медицинской части, то есть медицинский пункт воинской части, который может обеспечить достойное лечение. Потому что мы воюем уже пять лет, и мы умеем это делать. Если бы им потребовалась более качественная медицинская помощь, мы бы направили их в военный госпиталь или в медицинское учреждение, медицинский центр Национальной гвардии. Я разбираюсь в этом вопросе, доведу дело до конца. Если где-то была допущена ошибка, мы это выявим. И в дальнейшем вообще таких вопросов к Национальной гвардии не будет", – заявил Пивненко, отвечая на вопрос журналиста о том, почему четверо получивших травмы людей содержались в этом доме, а не в медучреждении.

Он также добавил, что в настоящее время Государственное бюро расследований работает с военнослужащими. Кроме того, в НГУ отметили, что проводят собственное служебное расследование. И если выяснится, что в данном случае действительно были нарушения, то они примут меры, чтобы больше такого не повторялось.

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В свою очередь глава Национальной полиции Иван Выговский ответил на вопросы журналистов об участниках конфликта на Петропавловской Борщаговке со стороны гражданских лиц. По его словам, женщина в медицинской форме, которая присутствовала на месте, намеревалась освободить военного, самовольно покинувшего воинскую часть.

"Кстати, у неё муж также самовольно покинул воинскую часть. Но мы подробно изучаем все связи. Потому что она неоднократно попадала в поле зрения. Что касается других лиц, которые там находились на месте, то каждый совершал какие-то соответствующие действия. Мы видим, что там были люди и в состоянии алкогольного опьянения. Кто просто выделывался, кто хотел совершить определенные действия. И мы видим, что это определенная категория, которая постоянно подрывает авторитет государства и нашу целостность, подыгрывает стране-врагу. Поэтому это очень сложный вопрос, и мы его изучаем совместно со Службой безопасности и со всеми правоохранительными органами", – заявил Выговский.

Конфликт в Петропавловской Борщаговке: что известно

Напомним, 2 ноября в Петропавловской Борщаговке в Киевской области произошел конфликт между местными жителями и военными Нацгвардии. Гражданские лица заявляли о том, что в одном из домов военные незаконно удерживают и подвергают пыткам мобилизованных украинских мужчин.

На место происшествия впоследствии прибыла полиция, а также глава Офиса Президента Кирилл Буданов. Во время беседы с гражданскими лицами и журналистами украинский генерал заявил, что таких зданий в Украине много. Почему такие здания существуют, Буданов не ответил, однако отметил, что этот вопрос будет обсужден утром 3 ноября.

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