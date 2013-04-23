Конституционный суд отказался заниматься перевыборами

Об этом сообщается на сайте Конституционного суда.

В сообщении для СМИ отмечается, что сегодня на своем заседании Конституционный Суд Украины рассмотрел вопрос об открытии конституционного производства по делу по конституционному представлению 54 народных депутатов Украины об официальном толковании положений части четвертой статьи 15, части пятой статьи 16, пункта 13 части второй статьи 30, части второй статьи 104 Закона Украины «О выборах народных депутатов Украины» от 17 ноября 2011 года № 4061-VI.

В КС замечают, что постановлением Суда отказано в открытии конституционного производства по делу на основании пункта 3 статьи 45 Закона «О Конституционном Суде Украины» - неподведомственности Конституционному Суду Украины вопросов, затронутых в конституционном представлении, конституционном обращении.

Согласно определенной законом процедуре рассмотрения конституционных представлений и обращений, окончательное решение по делу было принято на заседании Конституционного Суда Украины 23 апреля.

Как сообщал УНИАН, 5 ноября 2012 года Центральная избирательная комиссия приняла постановление о невозможности установить достоверные результаты голосования на выборах народных депутатов Украины 28 октября в пяти одномандатных округах – №94 (Обухов, Киевская область), №132 (Первомайск, Николаевская область), №194 (Черкассы), №197 (Канев, Черкасская область) и №223 (Киев).

6 ноября Верховная Рада приняла решения, которым рекомендовала ЦИК назначить повторные выборы в этих округах.

29 декабря 2012 года в Конституционный Суд Украины поступило конституционное представление 54 народных депутатов.

9 января 2013 года председатель фракции Партии регионов Александр Ефремов сообщил, что народные депутаты от Партии регионов обратились в Конституционный Суд для решения вопроса о проведении повторных парламентских выборов в пяти проблемных одномандатных округах. По словам А.Ефремова, КС должен решить, какой орган будет принимать решение о дате проведения повторных выборов в этих пяти округах – ЦИК или парламент.