Яценюк, Кличко и Тягнибок обратились к председателям политгрупп Европарламента

Оппозиционные фракции Верховной Рады Украины требуют от Президента Украины Виктора Януковича прекращения политических репрессий, освобождения лидера оппозиции, экс-премьер-министра Украины Юлии Тимошенко, а также обеспечения ее свободного участия в выборах.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее обращение трех оппозиционных партий к председателям политических групп Европейского парламента сегодня в Харькове после заседания Киевского райсуда Харькова по делу ЕЭСУ зачитал защитник Ю.Тимошенко Андрей Кожемякин.

“Мы, три оппозиционные политические силы, заявляем, что режим Януковича продолжает политические репрессии в Украине и не намерен их прекращать. Для прекращения политических репрессий в Украине мы требуем от Януковича - первое: немедленно освободить незаконно заключенную Ю.Тимошенко. Второе: немедленно закрыть все сфальсифицированные против нее абсурдные дела. Третье: обеспечить полную политическую и юридическую реабилитацию Ю.Тимошенко, не бояться ее и предоставить ей возможность принимать участие в выборах”, - говорится в открытом обращении оппозиционных партий.

А.Кожемякин подчеркнул, что Харьков стал символом политических репрессий в Украине, “потому что режим Януковича избрал его городом, где незаконно содержится в заключении Ю.Тимошенко”.

Политик выразил убеждение, что именно В.Янукович является организатором и заказчиком политических репрессий в Украине.

“Адресат наших требований один — это Президент Украины Виктор Янукович. Потому что именно он является заказчиком, организатором и куратором политических репрессий против Ю.Тимошенко”, - отметил А.Кожемякин.

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По его словам, это обращение к председателям политических групп Европейского парламента подписали лидеры оппозиционных фракций Арсений Яценюк, Виталий Кличко и Олег Тягнибок.