Белгородского убийцу ищут в трех областях Украины

Об этом УНИАН сообщили в Управлении МВД РФ по Белгородской области.

«Более 1200 сотрудников полиции заняты оперативной отработкой территории областного центра, на поиск подозреваемого ориентирован весь личный состав органов внутренних дел Белгородской области и всего Черноземья, информация о преступнике передана сотрудникам управлений МВД Украины в Харьковской, Луганской и Сумской областях», - говорится в сообщении.

По ориентировке на подозреваемого работают и другие силовые ведомства региона, в том числе пограничная и таможенная службы.

С наступлением сегодняшнего утра работа полиции Белгорода перестроена с учетом требований к обеспечению безопасности населения. Часть нарядов патрульных служб полиции будет переброшена к дошкольным и образовательным учреждениям на время проведения занятий.

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Как сообщал УНИАН, 22 апреля днем в Белгороде к магазину «Охотник» подъехал внедорожник BMW, из которого вышел мужчина и начал стрелять по людям на улице, а затем - в магазине. На месте погибли пять человек, в том числе 14-летняя школьница. 16-летняя девушка скончалась в операционной.