'Мир с миллионом компромиссов': Зеленский рассказал об ожиданиях от переговоров в Абу-Даби

Глава государства рассказал о возобновлении переговорного процесса 10–11 ноября в Абу-Даби с участием Украины, США и России.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что мир для Украины после войны не должен быть просто словом. Мир должен подкрепляться конкретными гарантиями безопасности, сильной армией и мощным финансированием Украины. Как сообщает корреспондент УНИАН, об этом Зеленский заявил на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем в Берлине, комментируя предстоящую встречу в Абу-Даби с участием Украины, США и России.

"Когда мы говорим, что без Европы не может быть стабильного и прочного мира – это правда. Потому что мир состоит из миллионов компромиссов, и без стабильности, и без веры, и уверенности в том, что завтра не начнется еще одна война – такой мир, как вы знаете, безусловно, очень опасен", – подчеркнул Зеленский.

Как подчеркнул глава государства, мир – это не просто слово, а конкретные дела, конкретные гарантии безопасности, сильная армия и сильное финансирование, конкретный бизнес, который будет восстанавливать Украину, начиная с логистики и заканчивая различными предприятиями, школами, университетами и т. д.

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"Это большая и конкретная работа. И поэтому мы очень рассчитываем на то, что в будущем мы станем частью Европейского Союза, а значит – частью этой безопасности, этой семьи Евросоюза", – добавил Зеленский.

Таким образом, как отмечает президент, устойчивого и стабильного мира без должной уверенности быть не может.

"И ни Америка, ни Россия, при всем уважении к Америке, не могут решать, станет ли Украина членом Европейского Союза. Для этого нужна поддержка других стран. И все эти страны находятся в Европе", – отметил президент.

Какова должна быть роль США

По словам президента, "Америка нужна для совместных гарантий безопасности европейцев и американцев (для Украины – УНИАН)".

"Когда мы говорим о Коалиции желающих, одном из форматов безопасности с backstop со стороны Соединенных Штатов Америки, то мы говорим о европейском присутствии. Как это можно решить без них? Но и о первых шагах к деэскалации. Посредником в этих первых шагах и встречах являются Соединенные Штаты Америки", – подчеркнул Зеленский.

Он сказал, что первыми шагами должно стать введение прекращения огня.

"Извините, прекращение огня возможно даже без встречи, если бы у России было желание. Мы этого не видим. Они хотят диалога в том или ином формате. Они предлагают трехсторонний формат. Если это шаги по деэскалации – да, можем встречаться в трехстороннем формате", – отметил Зеленский.

Европа вовлечена в переговорный процесс

Также, по его словам, несмотря на то, что характер встреч предполагает трехсторонний формат "Украина–США–Россия", Европа присутствует в том или ином формате. Либо на уровне советников по вопросам национальной безопасности, которые имеют возможность встречаться и получают информацию от украинской стороны, либо затем присутствуют за столом переговоров.

"У нас уже были такие трехсторонние форматы, когда потом присоединялась Европа. Поэтому без Европы никак. И мы, если честно, уверены, что в конце концов наступит мир, война закончится, и Европа будет играть важную активную роль", – сообщил Зеленский.

О чём будут говорить на трёхсторонних переговорах

Как сообщил президент Украины, "прежде всего, американская сторона уже дала понять, что хочет обсудить гарантии безопасности для Украины и пакет мер по восстановлению нашего государства (Prosperity package)".

"Они также обсуждают с нашей командой вопросы, которые мы хотим поднять на встрече 10–11 ноября в Абу-Даби. Для нас это приоритетные вопросы. Энергетика – прекращение огня с обеих сторон, а также критически важная инфраструктура. Второе – это зерно, а значит – разблокирование Черного моря", – отметил Зеленский.

"Третий аспект – люди. В каком формате мы можем расширить обмен. Желательно обмен "всех на всех". Но, по крайней мере, как можно расширить и сделать обмен и возвращение людей домой более интенсивными", – подчеркнул Зеленский.

При этом ещё один вопрос, на котором настаивает Украина, – это проведение встречи лидеров Украины и России при посредничестве США.

"Это говорит о том, что подготовка встречи на уровне лидеров в трехстороннем формате желательна с обязательным участием Европы", – сказал Зеленский.

Президент Украины добавил, что разделяет с канцлером Германии Мерцем одинаковое видение.

"Не может быть стабильного и прочного мира, если Европа не будет вовлечена в том или ином формате в переговоры", – сказал Зеленский.

Позиция Германии

В свою очередь, как сказал Фридрих Мерц, он разделяет оценку Зеленского относительно встречи в Абу-Даби.

"Важно, чтобы Россия серьезно вела переговоры о прекращении огня и о мирных переговорах. Я этого пока не вижу", – подчеркнул Мерц.

Он заверил, что на каждом уровне делается всё, чтобы положить конец войне. И задействованы все дипломатические ресурсы. А федеральное правительство Германии на разных уровнях также вовлечено в этот процесс.

"Встреча в Абу-Даби станет одной из целой серии встреч, которые уже состоялись и еще состоятся, пока мы не добьемся прекращения войны", – сказал Мерц.

Как подчеркнул канцлер, Германия является партнером, который больше всего помогает Украине.

"И важно, чтобы мы посылали сигнал как Украине, так и Москве о том, что мы и впредь будем продолжать оказывать поддержку Украине, пока не закончится война. И это также сигнал немецкому народу, что мы делаем это и в наших собственных интересах, и мы действуем в интересах Европы, чтобы у нас была стабильная и свободная Европа. И мы будем продолжать это делать", – сказал Мерц.

Переговоры в Абу-Даби

Как сообщал УНИАН, 10–11 ноября в Абу-Даби при посредничестве США должны состояться трехсторонние переговоры на техническом уровне между Украиной и Россией.

Российскую сторону вновь возглавит Владимир Мединский, который ранее на переговорах отличался разговорами не о конкретных путях к миру, а псевдоисторическими экскурсами.

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