За информацию о белгородском стрелке объявлена награда (фото, видео)

07:25, 23 апреля 2013
Мир
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УМВД России по Белгородской области назначило крупное вознаграждение за значимую информацию, которая позволит  установить местонахождение и задержать подозреваемого в убийстве шестерых белгородцев, которое произошло 22 апреля около 14 часов в центре Белгорода.

Сергей Помазун

В настоящее время на территории Белгородской области продолжаются  оперативно-поисковые мероприятия  направленные на задержание вооруженного преступника. Более 1200 сотрудников полиции заняты оперативной отработкой территории областного центра, на поиск  подозреваемого ориентирован весь личный состав органов внутренних дел Белгородской области и всего Черноземья,  информация о преступнике  передана сотрудникам   управлений МВД Украины  в Харьковской, Луганской и Сумской областях.  По ориентировке на подозреваемого работают  и другие силовые ведомства региона, в том числе пограничная и таможенная  службы.

Кроме работы по оперативной информации, сотрудники полиции проверяют все сообщения,  поступающие в дежурные части отделов полиции Белгородской области от граждан, а так же информацию телефона  Доверия УМВД России по Белгородской области (84722) 352-033. В настоящее время по каналу «горячей линии»  для граждан принято уже более 50 звонков, в которых люди передавали в полицию информацию  о мужчине, похожем по приметам на подозреваемого. К  сожалению,  ни один из звонков пока не  подтвердился.

По решению  руководства УМВД России по Белгородской области любая достоверная информация, которая позволит задержать преступника, будет вознаграждена.  Конфиденциальность сообщения гарантируется.

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