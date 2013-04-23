За информацию о белгородском стрелке объявлена награда (фото, видео)

В настоящее время на территории Белгородской области продолжаются оперативно-поисковые мероприятия направленные на задержание вооруженного преступника. Более 1200 сотрудников полиции заняты оперативной отработкой территории областного центра, на поиск подозреваемого ориентирован весь личный состав органов внутренних дел Белгородской области и всего Черноземья, информация о преступнике передана сотрудникам управлений МВД Украины в Харьковской, Луганской и Сумской областях. По ориентировке на подозреваемого работают и другие силовые ведомства региона, в том числе пограничная и таможенная службы.

Кроме работы по оперативной информации, сотрудники полиции проверяют все сообщения, поступающие в дежурные части отделов полиции Белгородской области от граждан, а так же информацию телефона Доверия УМВД России по Белгородской области (84722) 352-033. В настоящее время по каналу «горячей линии» для граждан принято уже более 50 звонков, в которых люди передавали в полицию информацию о мужчине, похожем по приметам на подозреваемого. К сожалению, ни один из звонков пока не подтвердился.

По решению руководства УМВД России по Белгородской области любая достоверная информация, которая позволит задержать преступника, будет вознаграждена. Конфиденциальность сообщения гарантируется.