Джейсон Стейтем и Гай Ричи снова поработают вместе: теперь над фильмом для Netflix

Это будет уже их седьмая совместная работа.

Звезда боевиков Джейсон Стейтем и "король криминальной комедии" Гай Ричи снова поработают вместе.

Как пишет Variety, давние друзья вновь воссоединятся на съемочной площадке ради нового проекта Netflix под названием Dogfight – это будет уже их седьмая совместная работа.

Зрителям обещают "стильный боевик о мести", действие которого разворачивается в лондонском преступном мире.

Видео дня

Подробности сюжета пока не раскрываются, но издание предполагает, что в фильме, как обычно, будут перестрелки, кровь и суровые персонажи.

Производство ленты должно начаться в начале 2027 года, съемки пройдут в Великобритании.

Как и почти во всех их предыдущих совместных проектах, Ричи выступит в качестве сценариста, режиссёра и продюсера, а Стэйтем исполнит главную роль.

Другие совместные работы Стейтем и Ричи

Как сообщал УНИАН, в свое время именно Гай Ричи открыл Джейсону Стейтему дорогу в "большое кино". Работая над своим дебютным фильмом "Карты, деньги, два ствола" (1998), режиссер пригласил на одну из главных ролей начинающего актера, впечатлившись его предыдущим опытом уличной торговли и модельной работой.

Далее Стейтем снялся во втором фильме Ричи – кримальной комедии "Большой куш" 2000 года, а за ним последовал "Револьвер" 2005 года.

Четвертой совместной работы актера и режиссера пришлось ждать 16 лет – криминальный трилер "Гнев человеческий" вышел в 2021 году.

Кроме того, в 2023 году вышел комедийный боевки "Операция "Фортуна": Искусство побеждать", также сейчас в работе находится их совместный боевик "Да здравствует безумие".

Вас также могут заинтересовать новости: