Журналисты ТВі отказались подписывать редакционное соглашение с новым инвестором

Существует большая вероятность того, что основной выпуск новостей «Сегодня» на телеканале ТВі сегодня, 23 апреля, не выйдет в эфир.

Об этом «Телекритике» сообщила журналист канала Анастасия Станко.

«Журналисты к выпуску не готовили сюжетов. Я на 90% уверена, что новости сегодня не выйдут», - сказала она.

По словам А.Станко, сейчас продолжается встреча журналистов с владельцем канала Константином Кагаловским в ньюзруме.

Встреча с Александром Альтманом, который называет себя инвестором ТВі, уже закончилась, но он еще находится на канале. Новый инвестор предлагал журналистам подписать редакционное соглашение с ним, а также с К.Кагаловским, которое должны подготовить на протяжении 10 дней. Но журналисты отказались.

Напомним, 23 апреля на официальном сайте ТВі появилась информация о том, что новым генеральным директором телеканала ТВі стал Артем Шевченко, который сменил в руководстве канала Наталию Катеринчук. В сообщении также говорится, что новым инвестором канала стал американский бизнесмен А.Альтман.

Одновременно генеральный директор ТВі Н.Катеринчук сообщила, что информация о смене руководства канала не отвечает действительности, а владелец ТВі К.Кагаловский заявил о рейдерском захвате канала «с помощью силовых структур». Он отрицал продажу канала и обвинил А.Альтмана в подделке доверенности его компании.

Журналистам об этих изменениях официально не объявляли - они обо всем узнали из сайта и не понимали, что происходит на канале.