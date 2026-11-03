СБУ сообщила о подозрении в госизмене экс-пресс-секретаря Зеленского Юлию Мендель

Кроме того, Менделя подозревают в оправдании российской агрессии против Украины.

Служба безопасности Украины и Офис Генпрокурора сообщили о подозрении бывшему пресс-секретарю президента Владимира Зеленского Юлии Мендель. Об этом сообщает пресс-служба СБУ, добавив, что Мендель занимается информационно-подрывной деятельностью против Украины.

На фоне этого правоохранители объявили ей подозрение сразу по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения);

ч. 2, 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

СБУ отмечает, что Мендель в своих публичных выступлениях, а также в публикациях на страницах в соцсетях дискредитирует Украину на международной арене. Также она оправдывает российский режим за войну, которую он начал против Украины.

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Поскольку Мендель находится за пределами Украины, в настоящее время продолжаются мероприятия по привлечению ее к ответственности. Расследование ведут следователи Главного следственного управления СБУ при процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора.

Заявления Мендель

Ранее Мендель сделала ряд критических заявлений в адрес Украины и президента Владимира Зеленского. В частности, в мае этого года она дала интервью Такеру Карлсону, в котором высказала ряд тезисов, присущих российской пропаганде.

В августе 2026 года Мендель дала интервью французскому изданию Le Journal, в котором заявила, что президент Украины якобы является "главным извлекателем выгоды из войны". Также она обвинила Зеленского в авторитаризме и игнорировании проблем с коррупцией.

В сентябре президент Украины ввел санкции против Мендель. Президент подписал пакет персональных ограничений, утвержденный СНБО. В этот пакет в общей сложности вошли 10 граждан России и Украины, которые распространяют дезинформацию и пропаганду и поддерживают российскую агрессию против Украины. Среди них была и Юлия Мендель.

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