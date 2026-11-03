Вернулся домой спустя 28 лет: бывший десантник завершил кругосветное путешествие

В его родном городе собралось до тысячи человек, чтобы поздравить путешественника.

Британский путешественник Карл Бушби вернулся домой после путешествия, длившегося 28 лет. За это время он пешком преодолел около 50 тысяч километров и пересек четыре континента. Как сообщает Euronews, на его пути были джунгли, пустыни и ледяные просторы, аресты и многочисленные бюрократические препятствия.

В понедельник, 2 ноября, бывшего десантника торжественно встретили в родном городе Халл в Англии. 57-летний Бушби вернулся в город, откуда отправился почти три десятилетия назад. В центре Галла на северо-востоке Англии собралось до тысячи человек, чтобы поздравить путешественника и отметить его достижение. За день до этого он пересек знаменитый мост Гамбер, окутанный густым туманом, а затем преодолел последние километры до центра города и дома своей матери.

Бушби поблагодарил всех, кто помогал ему на протяжении экспедиции, которую он назвал "Экспедицией Голиаф".

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"Я не сделал этого в одиночку. Вы даже не представляете, сколько людей было вовлечено в это путешествие и помогало нам преодолевать препятствия. Мы противостояли правительствам и справились с одними из самых сложных испытаний", – сказал Бушби.

Идея необычной экспедиции возникла в середине 1990-х годов. Тогда отец Карла, Кит, прислал ему открытку ко дню рождения. Бывший военный рассказал о дискуссии среди бойцов спецподразделений о возможности пройти пешком из Лондона в Нью-Йорк, пересекая Берингов пролив. В далеком прошлом Азию и Северную Америку соединял участок суши, известный как Берингия. Ученые считают его одним из маршрутов, по которым в Америку могли попасть доисторические популяции людей.

Эта история вдохновила Бушби начертить на карте маршрут, который должен был соединить Европу, Азию и Северную Америку. Однако Нью-Йорк не стал конечной точкой путешествия – путешественник продолжил маршрут вплоть до южной оконечности Чили.

"И на этом всё. Как только эта идея засела у меня в голове, пути назад уже не было", – вспоминал он.

Для себя Бушби установил два правила: не пользоваться никаким транспортом для передвижения по маршруту и вернуться домой также пешком.

1 ноября 1998 года 29-летний путешественник вышел из чилийского города Пунта-Аренас. В кармане у него было всего около 500 долларов. Изначально Бушби рассчитывал, что путешествие продлится примерно 12 лет, однако возвращение домой заняло 28 лет.

Джунгли, Берингов пролив и аресты

Маршрут пролегал через одни из самых сложных для путешествий регионов планеты. В Патагонии Бушби пришлось выдерживать чрезвычайно сильные ветры, а в Центральной Америке – пересечь регион Дарьен. Это труднодоступная территория джунглей и гор между Колумбией и Панамой, где почти нет дорог.

В 2001 году путешественника задержали на 18 дней после того, как он прошёл через пограничную зону Панамы с ограниченным доступом.

Одним из самых опасных этапов стала попытка пересечь Берингов пролив между Аляской и Россией в 2006 году. Бушби отправился в этот переход вместе с американским путешественником Димитрием Киффером. Они столкнулись с экстремально низкими температурами и нестабильными ледяными массивами.

Во время перехода ситуация стала настолько опасной, что путешественников эвакуировали на вертолете. Впоследствии они продолжили экспедицию. В какой-то момент оба провалились в ледяную воду и едва не лишились своих запасов.

После успешного пересечения пролива российские власти арестовали путешественников за незаконный въезд в страну. Им грозила депортация.

Визовые проблемы и пандемия

Несмотря на опасности, связанные с экстремальными природными условиями, одной из самых больших проблем Бушби назвал бюрократию. Путешествие по территории России длилось почти десять лет. Причинами стали сложности с получением виз, а также погодные условия, которые позволяли продвигаться по маршруту лишь несколько месяцев в году.

В 2012 году, после отказа российских властей выдать ему визу, Бушби организовал протестный марш из Лос-Анджелеса к посольству России в Вашингтоне. В итоге эта акция помогла ему получить необходимые документы.

Когда возникали административные препятствия, путешественник временно возвращался в США или Мексику, где мог жить с меньшими затратами. После этого он снова отправлялся к месту, в котором пришлось прервать путешествие.

В Китае Бушби также находился под наблюдением полиции, а пандемия COVID-19 вызвала очередную задержку. Впоследствии геополитическая напряжённость перекрыла ему маршруты через Россию и Иран, поэтому пришлось искать необычный способ продолжить экспедицию.

31 день плыл через Каспийское море

Одним из самых впечатляющих этапов путешествия стало пересечение Каспийского моря. Поскольку использование лодки нарушило бы главное правило экспедиции, Бушби решил преодолеть водное препятствие вплавь.

На это ушло 31 день, хотя сам путешественник признавал, что не был хорошим пловцом. Чтобы выдержать длительный переход, он использовал гидрокостюм и спасательный жилет. Передвигался с помощью техники, которую назвал "floatimming" – сочетание плавания и удержания на воде.

Препятствия ждали его и в Европе. Из-за ограничений на срок пребывания в отдельных странах Бушби приходилось планировать маршрут трехмесячными отрезками.

Последним большим испытанием стал Ла-Манш. В начале октября путешественник переплыл пролив, чтобы снова добраться до Великобритании.

"Приятно снова почувствовать под ногами британскую землю после стольких лет", – сказал он по возвращении.

В течение 28 лет Бушби получал помощь от различных спонсоров, однако финансирование не всегда было стабильным, сообщают СМИ. Экономический кризис 2008 года отразился и на компаниях, которые поддерживали экспедицию: некоторые из них прекратили финансирование.

Последние 16 лет основным источником поддержки для путешественника была продюсерская компания, основанная Бо Уиллимоном, автором сериала "Карточный домик", и музыкальным продюсером Джорданом Тапписом.

Однако, по словам Бушби, не менее важную роль сыграла помощь незнакомцев в странах, через которые пролегал его маршрут. Люди предоставляли ему приют во временных жилищах, некоторые из которых были построены даже из автомобильных запчастей.

В Перу семья врача ухаживала за путешественником, когда он тяжело заболел. Часто люди, у которых самим было очень мало, делились с ним едой и крышей над головой, ничего не требуя взамен.

"Меня принимали люди, которые были беднее всех. Я встретил 99,9999 % самых лучших людей. Каждая культура, каждая страна реагировали одинаково", – рассказал Бушби.

Впервые увидит внучку

Возвращение в Галла означает для путешественника не только завершение невероятного путешествия, но и долгожданную встречу с близкими. Бушби планирует увидеться с матерью Анджелой и 36-летним сыном Адамом. Кроме того, он впервые познакомится со своей 12-летней внучкой.

В то же время после почти трех десятилетий в пути его ждёт новое испытание – возвращение к обычной жизни.

В интервью AFP, которое он дал в сентябре на севере Франции, путешественник признался, что беспокоится о будущем.

"Мне придётся снова попытаться приспособиться к миру взрослых", – сказал Бушби.

История его путешествия станет основой полнометражного документального фильма. Немецкий режиссёр Вернер Герцог, известный своими фильмами об исследователях и людях, переживающих экстремальные испытания, сопровождает путешественника во время возвращения домой.

Документальный фильм получит название "Walk of Life" и расскажет о путешествии через четыре континента.

Мэр Галла Мария Ковард также выразила восхищение достижением бывшего десантника.

"Так много людей следили за его невероятным путешествием. Всех нас вдохновили его смелость, настойчивость и решительность", – заявила она.

Преодолев 50 тысяч километров, многочисленные препятствия и проведя почти три десятилетия вдали от дома, Карл Бушби завершил экспедицию в том же городе, откуда когда-то отправился в путь.

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