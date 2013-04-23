МИД: Принятие Польшей заявления об ОУН-УПА не будет отвечать уровню партнерства

В МИД Украины считают, что принятие польским Сеймом заявления о признании ОУН-УПА преступной организацией не будет отвечать высокому уровню стратегического партнерства между двумя странами.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге и.о. директора Департамента информационной политики МИД Украины Евгений Перебыйнис.

“Возможное даже гипотетическое принятие польским парламентом упомянутого постановления не будет отвечать высокому уровню украинско-польских отношений”, - сказал он.

Е.Перебыйнис заметил, что этот проект, внесенный одной из партий, еще не рассматривался в комитетах Сейма и польским парламентом в целом.

По его словам, в Украине делают все для того, чтобы достойно отметить память жертв украинско-польского противостояния в годы Второй мировой войны.

“Мы убеждены, что обе стороны должны прилагать усилия во избежание политизации вопросов трагических страниц истории Украины и Польши”, - сказал Е.Перебыйнис и добавил, что это нужно сделать во имя утверждения исторической правды и справедливости, дружеских и партнерских отношений между народами обеих сторон.

По его словам, Украина и Польша за более чем 20 лет независимости стали примером того, как решаются такие противоречивые вопросы.

“Мы надеемся, что и в дальнейшем все вопросы, которые возникают, будут решаться в таком духе, что они не будут политизироваться, а вопрос истории мы будем оставлять для историков, а не для политиков”, - добавил Э.Перебыйнис.

Как сообщал УНИАН, 11 апреля в Сейме Польши был зарегистрирован проект постановления о признании ОУН и УПА «преступными организациями, которые совершили геноцид польского населения "восточных кресов" в 1939–1947 годах».

Один из авторов проекта, депутат от Польской крестьянской партии (Polskie stronnictwo ludowe, PSL) Франчишек Стефанюк заявил, что партия инициировала принятие этого заявления по просьбе родственников погибших на "восточных кресах". По словам депутата, принятие настоящего документа не должно ухудшить польско-украинские отношения.

Представители ВО «Свобода» считают, что принятие такого заявления причинит непоправимый вред отношениям Украины и Польши.

Волынская трагедия считается одной из самых трагичных страниц в общей истории Украины и Польши, а наиболее активно помнить о ней призывают представители "кресовых организаций" (в том числе родственники людей, которые до Второй мировой войне проживали на нынешней территории Украины, которая тогда входила в состав Польши).

По данным польских историков, в результате акций УПА, которые проводились на Волыни в 1943-1944 годах и имели целью освободить западноукраинские земли от польского населения, погибло от 50 до 200 тысяч польских граждан.

Украинские историки называют преувеличенными данные своих польских коллег.