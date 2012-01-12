В Чернобыльской зоне у рыбаков изымают рыбу

На одном из островов реки Припять в районе отселенного села Ладыжичи на территории зоны отчуждения ЧАЭС работники милиции задержали трех жителей Боярки Киевской области, у которых изъяли 165 кг рыбы.

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью ГУМВД Украины в Киевской области, выяснилось, что задержанные лица проникли на запрещенную территорию на моторной лодке «Прогресс» и противозаконно вылавливали рыбу.

Сотрудники милиции изъяли у нарушителей плавсредство, пять рыбацких сетей и 165 кг свежевыловленной рыбы.

По данному факту проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 249 Уголовного кодекса Украины (незаконное занятие рыбным, звериным или другим водным добывающим промыслом).