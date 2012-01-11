В столкновении Ford и ВАЗа погибли двое людей
21:58, 11 января 2012Разное
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ДТП на Житомирщине
В Житомирской области вчера автомобиль Ford врезался в ВАЗ, два человека погибли.
Как сообщили сегодня корреспонденту УНИАН в пресс-службе ГАИ Украины в Житомирской области, авария произошла 10 января около 20:00 на автодороге Кочеров - Привориття.
44-летний водитель автомобиля Ford выехал на полосу встречного движения и столкнулся с ВАЗом, которым управлял 56-летний житель села Привориття.
Вследствие инцидента водитель Ford от полученных телесных повреждений погиб на месте происшествия. Водителя ВАЗа медики доставили в одну из больниц области, где он скончался от травм, не приходя в сознание.
По факту ДТП сотрудники правоохранительных органов проводят проверку.
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