В столкновении Ford и ВАЗа погибли двое людей

В Житомирской области вчера автомобиль Ford врезался в ВАЗ, два человека погибли.

Как сообщили сегодня корреспонденту УНИАН в пресс-службе ГАИ Украины в Житомирской области, авария произошла 10 января около 20:00 на автодороге Кочеров - Привориття.

44-летний водитель автомобиля Ford выехал на полосу встречного движения и столкнулся с ВАЗом, которым управлял 56-летний житель села Привориття.

Вследствие инцидента водитель Ford от полученных телесных повреждений погиб на месте происшествия. Водителя ВАЗа медики доставили в одну из больниц области, где он скончался от травм, не приходя в сознание.

По факту ДТП сотрудники правоохранительных органов проводят проверку.