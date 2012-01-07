Священник открыл в церкви тату-салон

Священник из Мичигана Стив Бентли открыл в своей церкви тату-салон, пишет Лента.ру со ссылкой на местное издание. Таким образом он надеется привлечь в церковь тех, кто чувствует себя неловко в традиционной церковной обстановке.



По мнению священника, татуировки безобидны с точки зрения морали. "Татуировка - полноценный вид искусства в современной культуре. Мне не кажется правильным непременно связывать татуировки с употреблением наркотиков и порнографией", - считает он. У самого Бентли две татуировки, одну из которых он сделал в церковном салоне.



По словам Бентли, его церковь не совсем традиционна, но она стремится занять место в жизни людей и как-то их изменить. Как сообщает Associated Press, количество постоянных прихожан церкви насчитывает около тысячи человек, а службы по выходным посещают до 500 человек. Как следует из слов Бентли, тату-салон привлекает людей, однако не все они, посетив его, заходят в церковь.



Помимо тату-салона, священник также использует здание церкви другими нестандартными способами - к примеру, он разрешает проводить в ней бои без правил и использовать как автомастерскую. "Зачем нужно здание на миллион долларов, если его используют всего пару раз в неделю? Это пустая трата времени, отведенного нам богом. Мы стараемся приносить пользу обществу", - заявил Бентли.



