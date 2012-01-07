Несколько автомобилей сгорели в центре Петербурга
20:09, 07 января 2012Разное
1065 0
По всей видимости, поджог
Четыре автомобиля, припаркованные на Греческом проспекте в Санкт-Петербурге, получили сильные повреждения при пожаре, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.
"Возле дома №6 по Греческому проспекту сгорели два автомобиля - Audi и Mercedes. Также от огня пострадали еще две припаркованные в непосредственной близости машины - Renault и KIA. Причина пожара устанавливается", - цитирует РИА "Новости".
По данным СМИ, причиной пожара стал поджог неизвестными автомобиля Audi , принадлежавшего солисту группы "Русский размер".
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter