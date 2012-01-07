Несколько автомобилей сгорели в центре Петербурга

Четыре автомобиля, припаркованные на Греческом проспекте в Санкт-Петербурге, получили сильные повреждения при пожаре, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

"Возле дома №6 по Греческому проспекту сгорели два автомобиля - Audi и Mercedes. Также от огня пострадали еще две припаркованные в непосредственной близости машины - Renault и KIA. Причина пожара устанавливается", - цитирует РИА "Новости".

По данным СМИ, причиной пожара стал поджог неизвестными автомобиля Audi , принадлежавшего солисту группы "Русский размер".