Молодые мужчина и женщина погибли из-за чадящей печки
14:20, 07 января 2012Разное
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Трагедия в Симферопольском районе
В Крыму молодые мужчина и женщина погибли в результате нарушения правил эксплуатации печного оборудования.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе крымского Управления МЧС.
Информация об отравлении угарным газом в поселке Молодежное Симферопольского района поступила к спасателям 6 января от врачей «скорой помощи».
Погибли 26-летний мужчина и 24-летняя женщина.
Обстоятельства происшествия выясняются.
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