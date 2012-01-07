Молодые мужчина и женщина погибли из-за чадящей печки

В Крыму молодые мужчина и женщина погибли в результате нарушения правил эксплуатации печного оборудования.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе крымского Управления МЧС.

Информация об отравлении угарным газом в поселке Молодежное Симферопольского района поступила к спасателям 6 января от врачей «скорой помощи».

Погибли 26-летний мужчина и 24-летняя женщина.

Обстоятельства происшествия выясняются.