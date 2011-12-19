Милиция перед праздником Николая конфискует петарды и феерверки

В Тернополе стражи порядка накануне праздника Николая конфисковали свыше 20 тыс. тысяч петард и 500 феерверков.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в отделе общественных связей областного управления милиции, за торговлю пиротехникой без лицензий и в неприспособленных для этого местах стражи порядка составили протоколы на семерых продавцов. Больше всего петард и феерверков изъяли на центральном рынке.

«Продавать праздничную пиротехнику можно тем, у кого есть лицензия. И только по тому адресу, который указан в ней. А те, кто продает на улице со столика, лицензий иметь не могут. Причина простая: там нет надлежащих условий для хранения и реализации такой продукции и она может нанести вред человеку. Неодиночные случаи серьезных травм и увечий», – отметил заместитель начальника отдела профилактики правонарушений областной милиции Игорь ОЛЕСКИВ.

По его словам, отсырелая или перемерзлая пиротехника из-за неправильного хранения может после ее поджога сработать непредсказуемо, тогда как петарды продавцы запросто продают даже маленьким детям.

По данным И. ОЛЕСКИВА, в прошлом году тернопольские милиционеры изъяли в городе 0,5 т многообразной пиротехники и составили свыше 40 протоколов.