Нацбанк выпустил золотую монету весом в полкило

Национальный банк Украины сообщает, что выпустил золотую монету, посвященную финальному турниру чемпионата Европы по футболу 2012 года.



Монета номиналом 500 грн (масса - 500 г, диаметр - 80 мм, тираж - до 500 шт.) изготовлена из золота 999,9 пробы.



На аверсе монеты размещены: малый Государственный Герб Украины, надпись "НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ" (вверху), в центре на фоне карты Европы с надписями КИЇВ и WARSZAWA изображение официального логотипа УЕФА ЕВРО 2012, выполненное с использованием цветной эмали, под картой номинал монеты - 500 ГРИВЕН; по кругу монеты изображены силуэты архитектурных памятников городов, в которых будут проходить матчи финального турнира, футболистов, а также указаны даты проведения игр.



На реверсе монеты - стилизованная игровая композиция. На переднем плане динамичная фигура футболиста с мячом, на втором плане - два футболиста и силуэт вратаря, размещены надписи "ФІНАЛЬНІ ІГРИ" (вверху слева), "ЧЕМПІОНАТ ЄВРОПИ З ФУТБОЛУ 2012 р." (внизу справа).



Всего второй раз Нацбанк выпускает монету достоинством 500 гривен. Монета "Оранта" в 1997 г. также была отлита из золота, но весила всего 31 грамм.



Только три монеты тяжелее нынешней - это серебрянные килограммовые "Международный год астрономии" (2009), "Крещение Киевской Руси" (2008) и "10 лет возрождения денежной единицы Украины - гривни" (2006).



Полная серия памятных монет к Евро-2012 будет состоять из 11 штук, в том числе из золота, серебра и нейзильбера. На всех монетах будет официальный логотип Евро-2012.



