Что несет саммит Украина – ЕС, полный провал или провал наполовину?

В настоящее время все идет до того, что саммит УКРАИНА-ЕС будет «полуудачным» и «полупроваленным». То есть, с одной стороны, соглашение об ассоциации и зоне свободной торговли между Украиной и ЕС не будет ни подписано, ни парафировано. Хотя еще полгода назад подписание выглядело абсолютно реальным. Что обеспечило бы Украине более достойное и полное вхождение в мировое разделение труда.

Как написал министр иностранных дел Украины Константин Грищенко в своей статье, опубликованной в немецкой газете Handelsblatt, «Украина тверда в своем намерении присоединиться к Европе, невзирая на давление, которое осуществляется на этот процесс другими заинтересованными сторонами». Потому, скорее всего, страна избежала угрозы срыва саммита.

С другой стороны, Украина, вероятнее всего, на саммите заявит о неизменности евроинтеграционного курса, а стороны скажут, что документы готовы к подписанию в любой момент, как только сами стороны будут готовы.

Теоретически нельзя исключать, что будет подписано лишь соглашение о ЗСТ с Евросоюзом, отдельно, а не как часть соглашения относительно ассоциации, хотя раньше в ЕС отрицали такую возможность. В нынешних условиях это было бы очень неплохое развитие ситуации для Украины.

Как честно признался президент Виктор Янукович, «один из острых вопросов в повестке дня – это вопрос прежнего премьер-министра Тимошенко». Говоря о визите еврокомиссара Штефана Фюле и посещении им Лукьяновского СИЗО для встречи с Тимошенко, Янукович отметил, что «судя по той информации, которая есть, точка зрения (еврокомиссара) была, если можно так назвать, позитивной после того, как он побывал в СИЗО».

Интересно, укрепила ли этот «позитив» известная видеосьемка Юлии Тимошенко в ее новой камере? Которая засвидетельствовала, что вкусы и мораль тех, кто это организовывал, формировались под определяющим влиянием телепрограммы «Дом-2».

А что же страна? Она оказалась заложником того, что кто-то все еще вскрикивает ночью при упоминаниях о 2004 годе. Как говорит народная мудрость, месть – это отголосок проигранного боя. Да еще и публичное признание своего испуга.

Хотя та же народная мудрость советует прежде чем начать мстить, выкопать две могилы.

Пока еще власть ясно показывает, что фобии для нее важнее, чем закон, не говоря об интересах Украины.

Закон о принципах внутренней и внешней политики, принятый уже при нынешней власти, требует «обеспечения соблюдения международных стандартов независимости судей; усовершенствования системы демократического гражданского контроля над правоохранительными органами, обеспечения их соответствия требованиям европейских институтов». Целью внешней политики закон признает «обеспечение интеграции Украины в европейское политическое, экономическое, правовое пространство с целью получения членства в Европейском Союзе».

То же с законом об основах национальной безопасности. Он признает целью Украины «обеспечение получения членства в Европейском Союзе», «углубление интеграции в европейскую и мировую экономическую систему», «интеграция Украины в европейское политическое, экономическое, правовое пространство».

При этом, власть имела прекрасную возможность оказаться выше ситуации.

Если бы президент Янукович в день объявления приговора Юлии Тимошенко заявил, что, хотя считает ее виновной, но, понимая интересы страны, пустит Тимошенко на следующие выборы, Соглашение об ассоциации было бы уже в кармане Украины.

А президент Украины выглядел бы «демократом» и «законником», даже если бы держал Тимошенко в тюрьме вплоть до начала избирательной кампании. Это не поздно сделать даже сейчас. Но, судя по всему, это оказалось слишком сложно.

Вместо этого Украина получила колоссальный удар по своему имиджу, который не перекроют никакие бюджеты и никакие Спритки с Гарнюнями.

Еще великий киевский князь Владимир Мономах писал: «А куда вы ходите в путь [за данью] по своим землям, - не дайте отрокам вреда действовать ни своим [людям], ни чужим, ни в селах, ни в хлебах, а не то проклинать вас начнут. А куда пойдете и где станете, - напоите, накормите лучше посторонного; а еще больше отметьте гостя, откуда он к вам [не] придет, - простой ли, знатный ли, посол ли, - если не можете подарком, [то] едой и питьем. Они потому что, мимоходя, прославят человека по всем землям —добрым ли, или плохим».

Пока еще высокие иностранные гости едут от нас в шоке от «суда» над кроватью Тимошенко и вуайеризмом в ее камере. Невооруженным глазом видно, что власть не читает Владимира Мономаха, и в лучшем случае, знает, что у него была шапка.

Может, причина в том, что большинство рожденных в 20-х и 30-х годах были воспитаны еще тогда, когда родители имели большее влияние, чем пример Павлика Морозова? Поколение с конца 1950-х формировались в скепсисе к «совку» и его патологиям. А посередине – поколение с особой концентрацией травмированных животным страхом, советским нигилизмом и безбожием. Вот они как раз при власти: едят за десятерых. Они тоже по-своему жертвы. Но стране от этого не легче.

Недавно президент Янукович вполне к месту заявил, что «нельзя так безбожно красть». А лидер фракции Партии регионов Александр Ефремов сознался, что позволял подчиненным разворовывать 10% областного бюджета. Неужели все дело в процентах?

С таким подходом странно, что в Украине вообще еще что-то производят.

Хотя даже сама стилистика мести может быть разной. Как писал римский император Марк Аврелий, лучший способ отомстить врагу – это не быть на него похожим. А пока власть лишь углубляет в себе худшие обвинения, которые она выдвигает Юлии Тимошенко, небезгрешной, как и любой другой.

Александр Палий, политолог, кандидат политических наук