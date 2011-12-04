В ЧФ РФ уверяют, что стали намного безопаснее экологически

В 2011 году количество замечаний украинских и российских экологов к Черноморскому флоту Российской Федерации по сравнению с 2010 годом уменьшилось в два раза.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Отдел информационного обеспечения ЧФ России.

По информации штаба российского флота, в текущем году экологи провели по 80 проверок частей ЧФ РФ на предмет соблюдения ими мер экологической безопасности, в результате которых флот получил минимальные штрафные санкции, а государственные органы Украины по фактам нарушения природоохранного законодательства не приостановили деятельность ни одного объекта. Практически 100% объектов флота обеспечены разрешительными документами на эксплуатацию, вдвое по сравнению с 2010 годом уменьшилось количество предписаний на устранение замечаний.

Начальник экологической службы ЧФ России Александр ЦЕПКАЛОВ отметил, что «Черноморский флот в сфере экологии фактически находится под двойным контролем. Экологическая служба ЧФ РФ проверяет части и корабли в соответствии с природоохранным законодательством как Российской Федерации, так и Украины».

По мнению начальника экологической службы Черноморского флота, «сложившаяся практика работы и системный подход к вопросам экологической безопасности позволят и в последующем сохранить положительную динамику в выполнении мероприятий по обеспечению экологической безопасности в местах базирования сил флота».