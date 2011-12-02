Суд запретил искать секретное оружие Гитлера в море возле Крыма

Постановлением Окружного административного суда Киева удовлетворен иск заместителя генерального прокурора и признано противоправным и отменено разрешение Министерства культуры Украины, выданное одному из ООО на проведение археологических разведок в территориальных водах Каламитского залива возле Евпатории с целью установления места нахождения военно-транспортного судна «Santa-Fe» (Германия).

Об этом УНИАН сообщили в Отделе связей со средствами массовой информации Генеральной прокуратуры Украины.

Иск был предъявлен в августе текущего года в связи с отклонением Минкультуры протеста Генпрокуратуры на указанное разрешение.

Судом признана обоснованной позиция прокуратуры о нарушении требований закона при его выдаче министерством.

Судно затонуло в районе Евпатории 23 ноября 1943 года при не выясненных до конца обстоятельствах. По слухам, на борту якобы могло быть какое-то секретное оружие Гитлера. Известно, что в трюмах судна находился разнообразный военный груз, включая боеприпасы.